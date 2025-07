Edwin Spee, de weduwnaar van voormalig paralympisch kampioen Bibian Mentel, heeft een emotioneel hoofdstuk afgesloten. Hij verkocht de villa waar hij jarenlang met zijn inmiddels overleden liefde woonde. Dat leverde hem een prachtig bedrag op.

De paralympisch snowboardkampioene overleed in 2021. Ze werd in totaal vijftien keer getroffen door de symptomen van botkanker, dat bij haar als twintiger gediagnosticeerd werd. Ze overleed uiteindelijk op 48-jarige leeftijd aan gevolgen van de ziekte.

Miljoenenbedrag

Weduwnaar Spee is inmiddels weer gelukkig in de liefde met zijn nieuwe vriendin Mandy Luiten. In april zette hij zijn villa in Loosdrecht te koop. In die woning woonde hij jarenlang samen met Mentel. Hij leek daarmee definitief te kiezen voor een nieuwe fase in zijn leven.

Volgens Bekende Buren is de villa van Spee verkocht. Dat levert hem behoorlijk wat centen op. Het huis is verkocht voor liefst 1,185 miljoen euro. Dat is een gigantisch verschil met het aankoopbedrag. Spee kocht de villa in 1996 voor een schamele 160.184 euro. Hij legde een hypotheek vast van 6 ton en lijkt dus flink verbouwd te hebben over de jaren.

Nieuwe levensfase

Desondanks pakt hij met de verkoop een winst van 585.000 euro. De woning was behoorlijk groot met een woonoppervlakte van 190 vierkante meter. De villa telde vijf slaapkamers en twee badkamers. Daarnaast heeft de vrijstaande woning een aardige tuin.

De bijna zes ton aan winst is een ideaal bedrag om in een nieuw huis te investeren. Spee ontmoette zijn vriendin vrij snel na het overlijden van Mentel. "Bibian wist al lange tijd dat ze ging overlijden en wilde dat Edwin snel verder zou gaan en gelukkig zou zijn. Ze moedigde hem aan, zelfs door een Tinder-account voor hem aan te maken, hoewel hij dat niet wilde", vertelde Luiten aan VROUW.

Hij zag haar op Tinder voorbijkomen, maar tot een date kwam het nog niet. Toen de twee elkaar weer tegenkwamen - nu in het echt - sloeg de vonk over. "We raakten aan de praat, en ik gaf hem mijn nummer. We gingen samen uit eten en het klikte meteen. Ik had geen idee wie hij was; pas later besefte ik dat hij de man van Bibian was."