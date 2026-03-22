Dat er iets leuks speelt tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian valt haast niet meer te ontkennen. De Formule 1-coureur en de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid zijn al meermaals samen gespot. Dit weekend was het wéér raak.

De twee zijn namelijk samen gespot in Tokio, in aanloop naar de Japanse Grand Prix van volgende week. Ze maakten arm in arm een wandeling door de straten van de stad, en dat bleef niet onopgemerkt.

Voorbijgangers zagen hun kans schoon en maakten beelden van het koppel. Hamilton stak daarbij zijn hand op. Omring door beveiligers zwaaide ook Kardashian terug.

Lewis Hamilton and kim kardashian in Tokyo pic.twitter.com/5o7tRp54It — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

Geruchtenmolen op volle toeren

De verhalen over een mogelijke relatie tussen Hamilton en Kardashian doen al weken de ronde. Eerder verschenen ze samen ook al in het openbaar, toen ze gezamenlijk de Super Bowl bezochten. Tijdens de testdagen kreeg de Britse F1-legende vragen over dat moment, maar daar wilde hij toen niet inhoudelijk op reageren.

Daarnaast werden de twee ok samen gespot bij een stuwmeer in de Amerikaanse staat Arizona. Hamilton en Kardashian zouden op de romantische plek van het uitzicht hebben genoten en samen een selfie hebben gemaakt. De twee wereldsterren deelden zelf op hun sociale media ook foto's van precies die locatie, maar een gezamenlijk plaatje zat daar niet tussen.

Hamilton

Hamilton werd de afgelopen jaren geregeld in verband gebracht met andere bekende vrouwen. Zo deden er verhalen de ronde over mogelijke romances met zangeres Shakira, actrice Sofia Vergara en model Gigi Hadid, maar dat is nooit officieel bevestigd. Zijn relatie met zangeres Nicole Scherzinger was dat wel: zij waren ruim zeven jaar samen, totdat het in 2015 tot een breuk kwam.

Kardashian verwierf begin deze eeuw grote bekendheid nadat een sextape van haar uitlekte. Daarna groeide ze verder uit tot wereldster via de realityserie over haar familie. Eerder had de Amerikaanse ook al een veelbesproken relatie: van 2012 tot en met 2021 was ze samen met rapper Kanye West. In die periode kregen ze samen vier kinderen.

Sterke seizoensstart

De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton komt over een paar dagen alweer in actie. Donderdag verschijnt de Ferrari-coureur op het circuit van Suzuka voor de trainingen in aanloop naar de derde race van het seizoen. Hamilton is sterk begonnen aan 2026, nadat hij vorig jaar geen podiumplaats wist te pakken: in Australië werd hij bij de seizoensopener vierde, terwijl hij vorige week in China als derde finishte.