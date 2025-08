Feyenoord heeft vrijdagmiddag om 12.12 uur het vierde shirt voor komend seizoen gelanceerd. En dat is een bijzondere; het is er namelijk eentje die ontworpen is dóór supporters vóór supporters.

Feyenoord en shirtsponsor Castore betitelen het als 'Het Twaalfde Shirt'. De Rotterdammers zijn sinds het seizoen 2023-34 samen met de Engelse kledingsponsor en ieder jaar werden er vier shirts uitgebracht. Voor het aankomende seizoen stond de teller op drie en de nieuwste toevoeging brengt het totaal op twaalf, een verwijzing naar het rugnummer van Het Legioen.

'Het Twaalfde Shirt' van Feyenoord

Die eenvoudig rekensom maakten Feyenoord en Castore ook, dus besloten ze het shirt te laten ontwerpen door supporters. Er werden liefst 3.929 exemplaren ingestuurd. Daarvan bleven uiteindelijk twaalf inzendingen over. Fans van Feyenoord kregen de kans om te stemmen op hun favoriete shirt. Dat werd uiteindelijk het onderstaande:

'Het winnende shirt is geïnspireerd op klassieke elementen. De zwarte kraag met gouden accenten en de donkergroene basiskleur doen denken aan shirts uit vroegere tijden', laat Feyenoord weten. 'Een subtiel patroon, gecreëerd uit de herkenbare ‘F’ uit het logo en het cijfer 12, is terug te vinden over het gehele shirt. Op de borst prijkt een full-color geborduurd Feyenoord-logo.'

Op de achterkant staat in Romeinse cijfers het getal twaalf. Onder het logo van Castore staat de tekst Het Legioen. Feyenoord zal spelen met zwarte broeken met gouden accenten en donkergroene sokken.

Fans moeten even geduld hebben

Fans van Feyenoord kunnen het shirt vanaf nu pre-orderen. Dat kan tot en met zondag 10 augustus 23.59 uur. Overigens moet Het Legioen wel even geduld hebben, want pas vanaf 12 december worden de shirts uitgeleverd.

