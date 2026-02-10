Jutta Leerdam veroverde maandag haar mooiste medaille uit haar carrière: olympisch goud. Sindsdien ging jan en alleman er mee aan de haal. Ook liet de schaatskoningin de plak al vallen. Haar verloofde Jake Paul bracht de plak verdere 'schade' toe.

Leerdam ging in een waanzinnig olympisch record (1.12,31) naar haar zo gedroomde titel. Even daarvoor leek landgenote Femke Kok dat feestje te verpesten, door al enorm snel te finishen: 1.12,59. Leerdam perste er echter een nog subliemer rondje uit, waarna de hectiek begon.

De Nederlandse schaatsgrootheid zocht haar verloofde en familie op, maakte een rondje langs de massaal toegestroomde media en werd tweemaal gehuldigd. Allereerst in de schaatshal, vervolgens in het TeamNL Huis in Milaan. Ondertussen was de medaille van Leerdam al gebutst. "Ik was net zo hard aan het springen met mijn familie, dat hij eraf (van het koordje, red.) viel", vertelde een enthousiaste Leerdam maandag.

Jake Paul neemt hap uit gouden medaille Jutta Leerdam

Leerdam liet ook haar schoonmoeder Pam Stepnick even genieten van het olympische succes. De excentrieke Amerikaanse paradeerde trots met de de gouden medaille door het Milano Speed Skating Stadium. Verder proefde Leerdams verloofde Jake Paul letterlijk van haar medaille. Op een foto en video die de Amerikaan deelde op Instagram is te zien hoe hij zijn tanden zet in het kleinood. Daarmee kwam er nog meer 'schade' aan Leerdams gouden medaille.

Emoties bij Jake Paul

Direct nadat Leerdam maandag haar schaats over de finishlijn duwde en duidelijk was dat ze goud won, werd Paul overmand door emoties. "Ik kon niet stoppen met huilen", zei hij na afloop. "Ik weet hoeveel dit moment voor haar betekende. Ze heeft naar dit moment toegewerkt sinds ze acht, negen jaar oud was."

Vooral de manier waarop maakte indruk op Paul. "Het is het geweldigste moment dat ik ooit heb meegemaakt", stelde hij. Dat zegt wat, aangezien hij zelf bokste tegen onder anderen Anthony Joshua en boksicoon Mike Tyson. Bij de post die de Amerikaan een dag na Leerdams olympische race op Instagram zette, schreef hij: "Ik zit hier nog steeds vreselijk om te huilen, je bent echt niet normaal."

Jutta Leerdam mag medaille inleveren

Leerdam mag haar gouden olympische medaille overigens inleveren voor reparatie. De organisatie van de Olympische Spelen in Milaan heeft dinsdag laten weten dat sporters hun medailles kunnen inleveren als deze mankementen vertonen.