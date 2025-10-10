Het leven van een beroemde influencer gaat niet altijd over rozen. Daar is Paige Spiranac, een van de bekendste oud-golfsters ter wereld, inmiddels ook achter gekomen.

De golf-influencer, die op Instagram en TikTok miljoenen volgers heeft, is het slachtoffer van een oplichtingspraktijk. Zo duiken op Telegram steeds vaker nepaccounts op die zich voordoen als Spiranac zelf, als een familielid of als een vermeende medewerker. Deze oplichters benaderen fans met persoonlijke berichten, en soms zelfs met betaalverzoeken.

Deze truc met nepaccounts is niet nieuw, maar wel gevaarlijk. Criminelen gebruiken steeds vaker de namen van beroemdheden om vertrouwen te winnen en fans in de val te lokken. De naam van Spiranac is dan ook niet de enige die hierbij wordt gebruikt.

Telegram is een van de grootste chatplatforms ter wereld, en staat vooral bekend om zijn sterke focus op privacy. Dat maakt het juist ook gevoelig voor misbruik. De mogelijkheid tot anonimiteit gebruikt trekt oplichters aan.

Waarschuwing

Vanwege deze oplichtingspraktijken heeft Spiranac haar fans gewaarschuwd. "IK HEB GEEN TELEGRAM", zo begint de influencer haar waarschuwing op X. "Stop alsjeblieft met praten met mensen die beweren dat ik het ben, of dat ze familie of iemand uit mijn team zijn. Dank je."

I DONT HAVE A TELEGRAM! Please stop talking to people on there claiming to be me, a family member, or someone from my team. Thank you! — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) October 7, 2025

Haar volgers reageerden humoristisch op de waarschuwing. "Dus... moet ik onze afgesproken golfsessie nu afzeggen?", grapte een. "Wacht even... wil je zeggen dat de vijf Paige Spiranacs die mij volgen, jij niet bent???", schreef een ander.

Paige Spiranac

Spiranac speelde universiteitsgolf (NCAA) voor de University of Arizona en San Diego State, maar haar profcarrière duurde niet lang. Ze deed nog mee aan een paar toernooien, maar wist nooit echt door te breken aan de top van het golfen.

Sindsdien richt ze zich op haar online carrière. Ze runt een populair YouTube-kanaal over golf, waarop ze samen met andere creators speelt op prestigieuze banen en deelneemt aan verschillende challenges. Ook maakte ze dit jaar haar debuut op het witte doek met een korte cameo in de film Happy Gilmore 2.

Daarnaast bouwde Spiranac een succesvolle modellencarrière op. Ze verscheen in een editie van Sports Illustrated en werd in 2022 door een mannenmagazine uitgeroepen tot 'Sexiest Woman Alive'. Mede daardoor heeft ze inmiddels een enorme online achterban opgebouwd.