Diletta Leotta, de vrouw van Loris Karius, is een beroemde sportpresentatrice. Maar naast haar werk houdt ze zich ook bezig met het plaatsen van kiekjes op Instagram. Hiermee maakt ze indruk op haar miljoenen volgers. Op donderdag was het weer raak.

Dat Leotta als spelersvrouw en presentatrice een gigantische following heeft opgebouwd, is inmiddels wel bekend. Haar Instagram telt maar liefst 9,2 miljoen volgers. Deze verblijdt ze om de zoveel dagen met nieuwe foto's.

Zo plaatste de Italiaanse op donderdag beelden waarop ze in de sportschool poseert. Op de foto's is haar afgetrainde lichaam goed te zien in een sportieve outfit. Haar volgers smullen hiervan. Zo heeft de post al bijna 200.000 likes en vele lovende reacties. Teksten als 'je ziet er prachtig uit', 'wat een spektakel' en 'je bent een inspiratiebron' zijn slechts een greep uit de louter positieve comments.

Beruchte wedstrijd

Leotta is de geliefde van Karius, de 32-jarige doelman van Schalke 04. De Duitser is vooral bekend van zijn beruchte optreden in de Champions League-finale van 2018, toen hij keeper van Liverpool was. Door twee grote blunders ging Real Madrid er toen met de Europese titel vandoor. Enkele jaren later ontmoette Karius zijn huidige vrouw.

"Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Italiaanse omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'. Sinds 2024 zijn zij getrouwd.

Duits, Engels en Italiaans

Leotta beviel in augustus op haar eigen verjaardag van een dochter genaamd Aria. Het stel heeft besloten haar tweetalig op te voeden, zowel in het Duits als in het Italiaans. Zelf praten Leotta en Karius vooral Engels met elkaar, maar de doelman is inmiddels begonnen Italiaans te leren en maakt daarin flinke stappen. Duits leren ziet Leotta, als geboren Italiaanse, dan weer niet gebeuren: "Hij wil dat ik het leer, maar het is te moeilijk."