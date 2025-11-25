Veel mensen kennen Diletta Leotta als de vrouw van voormalig Liverpool-doelman Loris Karius, maar ze is ook bekend vanwege haar werk als sportpresentatrice bij DAZN. Nu heeft ze zich echter ook geleend voor een andere klus in de media, met lovende reacties als gevolg.

Normaal gesproken is Leotta te zien als presentatrice bij grote voetbalwedstrijden in Italië, maar nu heeft ze zich gericht op een traditionelere mediavorm. De Italiaanse dook namelijk op in een promotievideo voor de krant La Sicilia, waarin ze aankondigde dat de krant 'weer terug is in de kiosken in Milaan en Rome.'

In het filmpje verraste Leotta haar fans met een rode jurk met een hoge split, waarin haar lange benen te zien zijn. Haar volgers op Instagram, waarvan ze er maar liefst 9,2 miljoen heeft, waren er snel bij om de loftrompet af te steken. "Je wordt steeds schitterender en fantastischer", reageert een fan. "Wat zie je er weelderig uit, zoals altijd", schrijft een ander. "Je bent zo charmant", laat nog een volger achter in de reacties.

Loris karius

Karius, de man van Leotta, heeft flink minder volgers dan zijn vlam. Zijn teller staat 'slechts' op 1,8 miljoen. De Duitse doelman stond onder meer onder de lat bij Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin en Newcastle United.

Tegenwoordig draagt Karius het shirt van Schalke 04, maar de doelman staat in de voetbalwereld vooral bekend om zijn optreden in de Champions League-finale van 2018. Real Madrid was uiteindelijk met 3-1 te sterk voor Liverpool. Deze nederlaag was vooral te wijten aan de Duitser, die bij twee doelpunten gigantisch de mist in ging. Zijn tranen en verontschuldigingen aan het Liverpool-publiek na afloop spraken boekdelen.

Gelukkige tijden

Gelukkig voor Karius heeft hij nu minder tranen, want met zijn ploeg dingt hij momenteel volop mee voor de titel in de 2.Bundesliga. Daarnaast is de Duitser gelukkig getrouwd met Leotta.

De twee ontmoetten elkaar in 2022. "Loris kwam de kamer in en ik zei: 'Meiden, de man van mijn leven is gearriveerd'. Dat was echt geweldig", aldus Leotta volgens Bild. De Italiaanse omschrijft het moment dan ook als 'liefde op het eerste gezicht'. Sinds 2024 zijn zij getrouwd. Daarnaast hebben ze ook al een dochtertje genaamd Aria, die afgelopen augustus ter wereld kwam.

