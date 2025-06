Wereldwijd bekende zangeres (40) werd onderdrukt door gedetineerde oud-voetballer en international

Keisha Buchanan (40) is een van de oprichters van Sugababes, een girlgroup die meerdere wereldwijde hits scoorde. Ook is de zangeres een ex van een profvoetballer. Die is veroordeeld vanwege mishandeling van Buchanan.

Keisha Buchanan is een Britse zangeres en songwriter, vooral bekend als een van de oprichters van de succesvolle meidengroep Sugababes. Ze werd geboren op 30 september 1984 in Westminster, Londen, en heeft Jamaicaanse en Schotse roots. Haar neef is Simon Webbe, lid van de boyband Blue.

Taiwo Atieno

Haar ex-partner is de Keniaanse voetballer Taiwo Atieno. Hij is geboren in Engeland en kwam in dat land vooral uit bij wat minder bekende clubs. Hij speelde vijf interlands voor Kenia.

Buchanan en Atieno ontmoetten elkaar in 2006 en begonnen een relatie in 2011. Hun relatie duurde ongeveer tien jaar, tot 2021. Tijdens deze periode was Atieno ook actief als haar zakenmanager

Strafbare feiten

In 2025 werd Atieno aangeklaagd wegens meerdere strafbare feiten, waaronder mishandeling, controlerend gedrag en intimidatie. De aanklachten hebben betrekking op incidenten die plaatsvonden tussen 2012 en 2023.

Volgens de aanklacht zou Atieno Buchanan onder andere hebben mishandeld, haar financiën en dagelijkse routines hebben gecontroleerd, en haar hebben lastiggevallen via berichten en sociale media, zelfs na het einde van hun relatie.

Gevangenis

Atieno zat in de gevangenis, in Wormwood Scrubs. Hij meldde zich van de week tijdens een rechtszaak via een videoverbinding. Tijdens de zitting kreeg de oud-speler te horen dat hij op borgtocht wordt vrijgelaten. "Je mag geen contact zoeken, direct of inricet, met Keisha Buchanan", zo sprak de rechter. "Geen enkele vorm van contact is toegestaan, ook niet via e-mail of andere online manieren."

De aanklacht stelt dat Taiwo Atieno de post van de zangeres opende, haar niet toestond om rode lippenstift te dragen, haar financiën controleerde en bepaalde wanneer ze naar de sportschool mocht of kon douchen. De aanklacht beweert dat deze mishandelingen en gedragingen bij Keisha Buchanan “ernstige angst of onrust veroorzaakten die een aanzienlijke negatieve invloed hadden” op haar “gebruikelijke dagelijkse bezigheden”.