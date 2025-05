Dusan Tadic wil terugkeren in Amsterdam na keuze voor John Heitinga: 'Hij ademde, dronk, at en sliep Ajax'

Voor de tweede keer in zijn carrière staat Denzel Dumfries vanavond in de finale van de Champions League. Nadat hij in een ongekend, historisch tweeluik bij maar liefst vijf doelpunten betrokken was. Pieter Schrassert Bert was zijn eerste trainer bij Sparta in de A1 en is apetrots. “Zo'n persoon in jouw team hebben, is goud voor een trainer.” Een verhaal over Dumfries en zijn weg naar de top.