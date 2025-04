Lachende gezichten door opzienbarend moment bij Aston Villa - Paris Saint-Germain in Champions League

De start van Aston Villa - Paris Saint-Germain was nogal vreemd. De club uit Engeland speelt al eventjes in de Champions League, maar dat leek de beheerder van de muziek in het stadion even vergeten. Het was lachen gieren brullen in het stadion, maar Villa is toch uitgeschakeld. In een spectaculair duel was het niet genoeg om de 1-3 weg te poetsen van vorige week.

Wie namelijk even niet opgelet zou hebben, zou denken dat er een Europa League-duel afgewerkt ging worden in Birmingham. Bij de opkomst van beide elftallen werd niet de wereldberoemde Champions League-hymne afgespeeld, maar die van een niveautje lager: het opkomstliedje van de Europa League.

Verwarring

De spelers leken het ook door te hebben en schoten in de lach toen ze naar elkaar keken. Er is geen debutant te vinden bij beide elftallen, anders was dat vast een lullig Champions League-debuut geweest. Spelers spreken vaak van een droom als ze de hymne horen, die was nu dan mooi door je neus geboord.

Sensationele wedstrijd

Het grappige moment was het startschot van een zeer vermakelijke wedstrijd in Birmingham. Aston Villa kwam eerst op een 0-2 achterstand door doelpunten van Achraf Hakimi en Nuno Mendes. Maar daarna kwamen zij keihard terug. Drie keer scoorden de Engelsen, waardoor het stadion werkelijk waar ontplofte. Lang was Villa op zoek naar de gelijkmaker over twee wedstrijden, maar die bleef uit. Strijdend gingen ze ten onder in hun eigen stadion, onder toeziend oog van fanatiek fan prins William.

De 3-2 in eigen huis was namelijk niet genoeg om de 1-3 nederlaag in Parijs van vorige week weg te poetsen. Paris Saint-Germain staat daardoor in de halve finales van de Champions League. Daar treffen zij Arsenal of Real Madrid, die morgen nog spelen. Arsenal heeft een 3-0 voorsprong na een gigantische wedstrijd vorige week in Londen.

