Lionel Messi ontmoet eindelijk de wereldberoemde artiest waarnaar hij is vernoemd: 'Ik kan niet voetballen!'

Inmiddels zullen er wereldwijd talloze jongens zijn vernoemd naar levende legende Lionel Messi (37). De Argentijnse superster, die met Argentinië het WK voetbal 2022 won, is op zijn beurt vernoemd naar een Amerikaanse popster. Onlangs ontmoetten Lionel en Lionel elkaar eindelijk eens.

De moeder van Lionel Messi was een fan van Lionel Ritchie (75). In het midden van de jaren 70 was hij lid van de groep Commodores en in de jaren 80 lanceerde hij een solocarrière die tientallen hits opleverde.

Ritchie opereerde vroeger vooral in de genres soul en R&B, later verschoof hij richting dansbare pop. Zijn bekendste nummer is de ballad 'Hello', die sinds 1999 jaarlijks in de Top 2000 staat.

Ontmoeting van Lionel Messi met Lionel Ritchie

Gek genoeg hadde de Lionels elkaar nog niet eerder opgezocht. Afgelopen weekend was het dan zover, in het Chase Stadium van Messi's club Inter Miami. Messi was vast al in een prima stemming, want zijn club was in de kwartfinale van de CONCACAF Champions Cup sterker dan LAFC.

Erg lang duurde de kennismaking niet, maar er was nog wel genoeg tijd om handen te schudden en wat foto's te schieten. Op de foto's maakt Ritchie een tevreden indruk. Hij poseert met een enorme lach en schrijft: "Een ontmoeting van Lionel met Lionel! Zijn moeder vernoemde hem naar mij. Nou, hier zijn we dan. Het was geweldig om je na al die jaren te ontmoeten."

Leonel werd Lionel

Het verhaal rond de vernoeming van Messi werd door zijn moeder naar buiten gebracht in de aanloop naar het WK voetbal 2020 in Zuid-Afrika. Ma Celia Cuccittini zei tegen de Argentijnse tv-zender Telefe: "Ik zat al over de uitgerekende datum heen. Het was zwaar. Daarna maakten we een afspraak voor de bevalling. Ik ging naar het ziekenhuis om 6.00 uur en Leo werd geboren om 16.20 uur. Ik was al een week te laat."

"De dokter wilde geen risico's nemen en zei: "We gaan de bevalling opwekken." We hadden nog geen naam voor de jongen. Ik hield altijd al van de naam Leonel. Maar zijn vader Jorge schreef Lionel op. Toen hij terugkeerde, vermoordde ik hem bijna. Hij had Leonel veranderd in Lionel, omdat we beiden van Lionel Ritchie hielden."

Vrienden

De wereldberoemde artiest reageerde met een kwinkslag op de onthulling. "Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat het een grap was. Maar ik deed onderzoek en merkte dat zijn moeder het echt zo had gezegd. Het was waar! ik heb begrepen dat Lionel Messi niet kan zingen, maar ik wil melden dat ik niet kan voetballen. Dus laten we beste vrienden worden!"