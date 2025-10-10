Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau hebben voor een grote verrassing gezorgd voor hun zoon Xess Xava. Het complete gezin is herenigd in Los Angeles, maar daar ging wel een stiekeme voorbereiding aan vooraf.

Xess Xava viert deze week zijn tiende verjaardag. Zijn ouders, ex-topvoetballer Sneijder en actrice Cabau, hebben alles op alles gezet om dat op bijzondere wijze te vieren. Ze hadden een heel speciale verrassing voor hem in petto. "Hij vraagt hier al jaren om."

Smoesje

Sneijder en Cabau zijn in 2019 gescheiden. De actrice en onderneemster vertrok daarna met haar zoon naar de Verenigde Staten. Ze hebben nog steeds dagelijks contact met de voormalig Oranje-international. Die kwam dan ook op bezoek in Los Angeles voor de verjaardag van Xess. Vader en zoon zijn samen op een tennisbaan aan het spelen als Yolanthe hen met een smoesje komt verrassen.

"Om hem te lokken, moesten we doen alsof hij moest leren hoe hij de poort kon opendoen met een afstandbediening", schrijft Cabau op Instagram. Dat is te zien in de beelden die volgen. "Je moet op een van deze knopjes drukken", legt ze uit. Maar als Xess in de richting van de poort kijkt, licht zijn gezicht plots op.

Jessey

Daar staat namelijk zijn grote halfbroer Jessey te wachten. Xess rent meteen op hem af en vliegt hem in de armen. "Hij was zo emotioneel", schrijft Yolanthe. "Jessey is over komen vliegen voor de verjaardag van Xess. Hij wacht al jaren op dit moment, dus het was heel speciaal."

Sneijder kreeg zijn zoon Jessey uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra. Hij is inmiddels 19 jaar oud en speelt bij Jong FC Utrecht.

Kinderwens

Yolanthe sprak zich onlangs nog uit over de onzekerheid die ze voelde toen haar kinderwens niet meteen in vervulling ging. "Voordat ik Xess kreeg, was het voor mij heel moeilijk om kinderen te krijgen", vertelt Cabau aan Grazia. Het heeft vier jaar geduurd voordat ze zwanger werd. "Die weg was heel intens, met veel tranen."

"Ik weet nog dat ik naast Wesley in bed lag en me afvroeg: ben ik wel goed genoeg voor jou?", vervolgt de 40-jarige. "Kan ik je wel een kind geven? Misschien verdien je wel een andere vrouw die dat wel kan."