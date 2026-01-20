Wesley Sneijder is vanaf deze week te zien in het programma Nog één keer Fit, waarin hij samen met Wim Kieft en Royston Drenthe weer fit wil worden. In een openhartig gesprek met presentator Rutger Castricum vertelt de recordinternational over de reden dat hij het zo ver liet komen.

Sneijder vertelt bij Powned over de reden hoe hij zo veel kon aankomen na zijn loopbaan. Dat had weinig met feesten te maken, want dat deed de voetballer ook af en toe tijdens zijn actieve loopbaan. "Dan kan het ook. Als je elke dag traint en je bent een keer een dag vrij, dan kan je wel eens gek doen. Maar als je niet meer traint, dan wordt het lastig. Dan blijft het er maar aan komen."

Volgens Sneijder ervaart hij dagelijks problemen van zijn fysieke staat. Zo wordt hij soms 'al moe als hij zijn schoenen of sokken aan moet trekken'. Ook als hij in de spiegel kijkt, vindt Sneijder het vervelend. "Als ik naar beneden kijken en ik zie een hele lap vlees hangen. Het verkeerde stukje vlees dat ik zie hangen. Dan wordt het wel een beetje vervelend." In het programma is echter te zien dat Sneijder vol motivatie begint aan zijn traject om af te vallen.

Ziekte van ouders

Sneijder vertelt ook over hoe de ziekte van zijn ouders invloed had op zijn fysieke gesteldheid. De vader en moeder van de oud-topvoetballer overleden allebei na een lang ziektebed en Sneijder zorgde tot op het laatste moment voor ze. Daardoor is hij zichzelf ook een beetje uit het oog verloren. "Ik had helemaal geen zin om over andere dingen na te denken. Voor mij was prioriteit nummer één mijn ouders. De rest was allemaal even lastig."

Xess-Xava

Ook het zien van zijn zoon Xess-Xava heeft geleden onder de ziekte van zijn ouders. De jongen woont in de Verenigde Staten bij zijn moeder Yolanthe Cabau en Sneijder is van plan om hem ook weer vaker op te gaan zoeken. "Een van mijn twee zoons zit ver weg in Los Angeles, je probeerde ook af en toe die kant op te gaan. Dat kan alleen ook niet veel. Daar is nu meer ruimte voor, net als het fit worden."