Oud-voetballer Royston Drenthe werkte in het afgelopen jaar hard aan zijn gezondheid voor het programma Nog Eén Keer Fit. Tijdens het traject van twaalf wekenwerd hij getroffen door een herseninfarct. Eerder werd hij al opgeschrikt door slecht nieuws uit het ziekenhuis. In de eerste uitzending doet hij een boekje open over die problemen.

In het programma van Powned gaat Drenthe samen met Wim Kieft en Wesley Sneijder de uitdaging aan om nog één keer fit te worden, na het einde van hun topsportcarrière. Ze werken hard aan een gezonde levensstijl met begeleiding van coachen, therapeuten en diëtisten. Voorafgaand aan het traject kreeg Drenthe nog slecht nieuws over zijn gezondheid.

Embolie

Drenthe bleek vaak naar het ziekenhuis te zijn gegaan voor een ernstige ziekte: een longembolie. "Dat was enorm schrikken. Het woordje 'embolie' was voor mij een woordje wat ik voorbij heb horen komen bij een overleden nicht en een pas overleden vriendin", vertelt hij aan presentator Rutger Castricum.

"Dus ik kende natuurlijk het woord en ik wist dat het een bloedprop was, van de uitleg van huis uit", vervolgt de 38-jarige. "Dus ik wist dat als die embolie zijn eigen leven ging leiden, dat het zomaar ineens fataal zou kunnen zijn, ten opzichte van mezelf ook. Het was niet alleen schrikken maar je bent ook continu bezig met dat wat jou zou kunnen overkomen, omdat je dus die embolie hebt. Dat is geen pretje."

Acht kinderen

Helemaal met de gedachte aan zijn acht kinderen had Drenthe het moeilijk. "Ik heb kleintjes. Of ja, kleintjes, mijn oudste is al zeventien en dan een van zestien en een van vijftien, dat zijn mijn drie oudsten. Als ik dan mijn zoon aankeek en eraan moest denken dat ik hem zou moeten vertellen dat ik nog zieker was dan dat ik al was", zegt hij over die onzekere fase. "Het heeft wel veel met me gedaan."

"De enorme verdietige buien die je soms hebt met het wakker worden en toch verdrietig zijn en jezelf niet kunnen verklaren waarom je verdrietig bent. Maar ja, dat gaat gepaard met die onzekerheid en dat je niet weet waar je staat op dat moment in het leven. Dat heeft wel heel veel pijn gedaan", is hij openhartig. De artsen waren wel positief over zijn herstel en over het Nog Eén Keer Fit-traject.

Herseninfarct

Toch sloeg het noodlot toe. In oktober 2025 werd Drenthe getroffen door een herseninfarct. Dat kan ontstaan door een bloedpropje van elders uit het lichaam. De oud-speler van Feyenoord en Real Madrid werkt inmiddels hard aan zijn herstel. De uitzendingen van het programma werden vanwege zijn situatie uitgesteld, maar in overleg met Drenthe en zijn familie nu toch uitgezonden.