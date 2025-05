Wilfred Genee deelt cijfer uit aan Vandaag Inside: 'Ik ben er niet op uit om aardig gevonden te worden'

Wilfred Genee heeft als presentator van Vandaag Inside weer een seizoen vol turbulentie en rellen achter de rug. Vrijdag is de slotaflevering voor de zomerstop intreedt. Hij geeft alvast een rapportcijfer voor de afgelopen maanden.

Genee stelt tegenover De Telegraaf dat hij dit seizoen een acht waard vindt. De kijkcijfers vielen in elk geval niet tegen, want regelmatig prijkt er een getal van boven het miljoen op de lijsten. Wat Genee betreft had het seizoen best langer mogen duren.

"De tank is nog niet helemaal leeg", zegt hij. "We hebben deze week ook weer mooie uitzendingen gemaakt, waardoor ik het gevoel heb dat ons programma nog niet sleets is. Al weet ik niet of het nóg beter kan worden."

Knap

De presentator vergelijkt zijn taak met die van een trainer of spelverdeler bij een voetbalteam. "Om in voetbaltermen te spreken: ik heb twee sterspelers voor me die iedere aanval afmaken. Dat is zó knap", zegt hij bewonderend over Johan Derksen en René van der Gijp.

Johan Derksen

Dat Derksen eind 2024 wegliep tijdens de uitzending heeft hun band uiteindelijk juist goed gedaan, legt hij uit. "Dat zag ik niet aankomen. Daarna hebben we voor het eerst in vijftien jaar gebeld en klonk er zelfs wederzijds respect", aldus Genee. Wel beseft hij dat het ook zomaar weer kan omslaan.

Aardig

Hij is zich ervan bewust dat hij wordt gezien als zuigertje, als iemand die met stekelige opmerkingen en onderbrekingen irritaties wil oproepen. Dat is precies zijn rol bij Vandaag Inside, verklaart Genee. "Ik ben er niet op uit om aardig gevonden te worden, ook niet in het dagelijkse leven."

Als de VI-heren bekende Nederlanders te kakken zetten, moeten ze daar volgens Genee niet zo zwaar aan tillen. "Alles wat vandaag wordt gezegd, is morgen weer vergeten", vindt hij. Daarom is het geklaag van bijvoorbeeld zanger Gordon, die meent dat hij in het programma stelselmatig kapot wordt gemaakt, wat hem betreft overdreven.

Schaduw

Genee heeft allerlei programma's en projecten, waaronder podcasts en bij BNR Nieuwsradio, naast Vandaag Inside. Ook komt er bijvoorbeeld een klusprogramma aan, wel in het besef dat het vast niet zulke kijkcijferkanonnen worden. "Maar zolang VI bestaat, staat het andere in de schaduw", weet hij.