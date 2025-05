Vandaag Inside eindigt seizoen met knallertje: Johan Derksen loopt weer weg

De slotuitzending van Vandaag Inside eindigde met een knallertje: Johan Derksen liep weer eens weg. Wilfred Genee stond op het punt om een van zijn carnavaleske nummers te zingen. Derksen heeft een gruwelijke hekel aan de inhakers en zelfpromotie van Genee en stond dus op. Al was het wel met een grote lach.

Na een uitzending met onder anderen Johnny de Mol en Nico Dijkshoorn te gast, leidde presentator Genee het slot van dit seizoen in met de woorden: "Het moment is daar." Die opmerking was gericht aan Derksen, die eind 2024 al eens de studio verliet na een confrontatie met Genee over de koers van het programma.

'Veel succes'

"Nee, helemaal geen probleem", zei Derksen, de voormalig hoofdredacteur van het voetbalmagazine Voetbal International. Terwijl hij aan zijn jasje frunnikte stond hij op en zei hij: "Ik wens je hartstikke veel succes. Met jouw liedje", waarbij hij nog wel de hand schudde van Genee.

Nog een schouderklopje later maakte hij zich met een drafje uit de voeten. "Zet hem op!", zo moedigde hij Genee aan.

'Neem het allemaal niet te serieus'

"Het zit er alweer op. Je hebt maar één leventje en neem het allemaal niet te serieus", zo haakte Genee in, terwijl hij zijn zangmicrofoon in de hand nam. Die woorden sprak René vander Gijp vervolgens uit in het begin van de muziekvideo bij de nieuwe single van Genee, 'Zoek jezelf broeder'. Het is een cover van een nummer van Kees van Kooten & Wim de Bie.

Daarna werd teruggeschakeld naar de studio, waarin steeds meer mensen inhaakten bij de polonaise. Van der Gijp en Dijkshoorn deden daar overigens niet aan mee en van Derksen was inmiddels geen spoor meer.

Na de zomer

Vandaag Inside neemt een break en keert halverwege augustus terug. Het tijdslot wordt de komende maanden opgevuld door De Oranjezomer.

