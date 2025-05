Tiktokkende dochter (15) van Wilfred Genee breekt door als influencer: 'Niet single!'

Presentator Wilfred Genee, die zelf op allerlei kanalen en zenders te zien en horen is, heeft een dochter die ook aardig doorbreekt als mediafenomeen. Isabeau Genee (15) richt zich vooral op social media, in het speciek TikTok. Daarop heeft ze miljoenen likes bijeen gespaard.

De als Feline Isabeau Genee geboren TikTok-ster heeft momenteel 77.700 volgers op het medium, terwijl het aantal likes is opgelopen tot 8,8 miljoen euro. De scholiere is zich bewust van haar groeipotentie en lijkt trots op wat ze al heeft bereikt.

Op Instagram omschrijft ze zichzelf namelijk zo: 'Tiktokker'. Ook zet ze erbij: "72.000 volgers op TikTok. Wil je samenwerken?", gevolgd door haar mailadres.

'Niet single'

Diverse video's van Isabeau Genee hebben honderdduizenden views op TikTok. Bijvoorbeeld een van 11 mei 2025, waarin ze playbackt op het nummer 'Single' van Idaly Feat. Milolaathetlukken. In haar bijschrift staat trouwens: 'Niet single!!'

Ook blijkt ze een fan van PSV te zijn. Nadat de titel eindelijk binnen was voor de Eindhovense club, op de slotdag van de Eredivisie, laat ze zich zien in het shirt van de landskampioen. Een van de kijkers probeert haar uit de tent te lokken met deze reactie: "Noem 15 spelers van PSV". Daarop komt geen reactie.

Wilfred Genee en Lili Pirayesh

De ouders van Isabeau Genee zijn Wilfred Genee en Lili Pirayesh. Wilfred Genee is een bekende Nederlandse televisie- en radiopresentator, onder andere bekend van het programma Vandaag Inside. Het koppel heeft twee kinderen: dochter Isabeau en zoon Luca .

Aardig

Genee geeft het net afgesloten seizoen van Vandaag Inside een acht. Hij geniet van de rol die hij met verve speelt: die van treiterende, prikkende en zuigende aangever. "Ik ben er niet op uit om aardig gevonden te worden, ook niet in het dagelijkse leven", zegt hij daarover.

Weglopende Johan Derksen

Eind 2024 verliet Derksen de uitzending na een aanvaring met Genee over de inhoud van het programma. Derksen wil meer zendtijd spenderen aan politieke ontwikkelingen en het wereldnieuws, Genee wil het luchtiger houden en René van der Gijp ziet het liefst meer voetbal.

In de slotshow op vrijdag 23 mei 2025 liep Derksen in de slotminuten ook weg, maar ditmaal was het een geplande grap. Hij schudde nog netjes de hand van Genee.