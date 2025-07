Wilfred Genee houdt als presentator van Vandaag Inside van de nodige steken onder water richting bijvoorbeeld collega's. Eén iemand die het regelmatig moet ontgelden, is Harry Mens. Die noemt Genee op zijn beurt een 'thuisfluiter'.

Mens is de presentator van Business Class, een programma waar Genee af en toe te gast is. Ondertussen zet Genee zijn collega wel eens te kakken in Vandaag Inside. De Nieuwe Revu vroeg aan de 78-jarige Mens wat hij daarvan vond. "Dat hij weleens te gast is bij mij, maar mij tegelijk belachelijk maakt in VI? Dat deert mij niet. Dat vind ik prima, joh."

"Ik trek me van dat programma niets aan, want de karavaan trekt verder en je hoort er nooit meer iets van. Het is ook een soort voor wat hoort wat." Sterker nog: Mens heeft er respect voor dat Genee met zijn drukke programma tijd maakt om bij hem aan te schuiven. "Dan mag hij ook een grapje over me maken."

Thuisfluiter

Toch zit er een keerzijde aan de praatjes van Genee. "Aan de andere kant wil hij geen kwaad woord horen over John de Mol, bij wie hij in de binnenzak zit. Wat dat betreft is hij een thuisfluiter. Hij moet het van John de Mol hebben, dus beschermt hij hem, wat dat betreft is niets menselijks Wilfred vreemd."

Terugkeer Vandaag Inside

Vandaag Inside is inmiddels al even van de buis. De VI-heren Genee, René van der Gijp en Johan Derksen genieten van een paar maanden rust. De Oranjezomer verschijnt nu rond 21.30 uur op SBS 6. Dat programma werd eerst gepresenteerd door Johnny de Mol en nu heeft Thomas van Groningen dat stokje overgenomen.

Eigenlijk zou Hélène Hendriks het laatste deel van het programma presenteren, maar zij is nog altijd herstellende van een rugoperatie. Op maandag 18 augustus keert Vandaag Inside weer terug op de buis.