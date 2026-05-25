Oud-voetballer Wim Kieft had zo maar eens op de cover van het magazine de Men's Health kunnen staan. De analist vertelt dat dit een beloning was voor het TV-programma Nog Een Keer Fit.

Kieft deed samen met oud-collega's Wesley Sneijder en Royston Drenthe mee aan het programma Nog Een Keer Fit. In de TV-show begonnen de drie oud-voetballers aan een traject om kilo's kwijt te raken en zo weer in shape te komen. Bij Sneijder ging dit erg goed, bij Kieft liep het minder doordat hij onder het mes moest voor zijn knie. Drenthe kende problemen met de discipline die het afvallen met zich meebrengt, maar hij kreeg gedurende de opnameperiode een herseninfarct waar hij nog altijd van aan het revalideren is.

Cover van Men's Health

Nu onthult Kieft dus dat er eigenlijk een speciale beloning aan het programma vast zat. De oud-voetballer merkt op dat zijn einddoel voor het programma niet is gelukt. Kieft vertelt dat als het einddoel voor hem, Drenthe en Sneijder wel was gelukt, dat ze dan op de cover van de Men's Health mochten. Dit om te showen 'hoe mooi hun lijf is'. Voor de oud-voetballer was er echter geen kans dat hij dit ging doen. "Dat heb ik pertinent geweigerd", vertelt Kieft in KieftJansenEgmondGijp.

De cover van de Men's Health is voor veel Nederlanders een doel in hun loopbaan. Bekende Nederlanders gaan dan een traject in, waarin ze in een korte periode een zo fit mogelijk lijf krijgen. Het eindresultaat is dan een fotoshoot voor de cover van het bekende magazine. Zo stond onlangs voormalig sportpresentator Humberto Tan nog met zijn zoon op de cover.

Curaçao

Kieft geniet op dit moment van een periode van twee weken op het Caribische eiland Curaçao. Daar neemt hij samen met zijn vrienden Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp de podcast KieftJansenEgmondGijp op. De heren ondernemen voor hun socials ook verschillende uitjes zoals gastoptredens bij radio's en ook lekkere etentjes worden vastgelegd.

