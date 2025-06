Woedende BN'er belt Johan Derksen vijf keer en haalt hard uit: 'Kraam geen onzin uit'

Johan Derksen schuwt het niet om tegen alles en iedereen aan te schoppen. Geen BN'er is te groot of te klein om de mening van de voormalig voetballer en het vaste gezicht van Vandaag Inside om zijn of haar oren te krijgen. Nu heeft 'De Snor' de woede op zijn hals gehaald van John van den Heuvel.

De misdaadjournalist, die ook zijn eigen televisieprogramma heeft, hoorde dat Derksen in zijn podcast 'Groeten uit Grolloo' hem wat verweet. Van den Heuvel zou volgens Derksen 'overal rondbazuinen dat Marco Borsato veroordeeld wordt'. De bekende Nederlandse zanger wacht een pittige rechtszaak. Hij wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige en moet in oktober 2025 voor de rechter verschijnen.

'Kraam geen onzin uit'

Volgens Van den Heuvel begrijpt Derksen hem verkeerd en is het helemaal niet zo dat hij al roept dat Borsato veroordeeld gaat worden. "Daarmee slaat hij compleet de plank mis", zegt de bekende misdaadjournalist tegen Story. "Verdiep je in de feiten en kraam geen onzin uit. Ik heb nooit gezegd dat ik verwacht dat Borsato veroordeeld zal worden. Het enige wat ik heb gedaan, is het verhaal van de aangeefster aangehoord, en ingezien waarop zij haar verhaal baseert."

Vijf keer gebeld

Hij snapt niet dat Derksen, die zelf ook journalist is geweest, zulke voorbarige conclusies trekt. Hij wilde dan ook graag een hartig woordje spreken met 'de man van VI', maar kreeg nul op zijn rekest. Ondanks liefst vijf telefoontjes naar Grolloo, waar Derksen met zijn vrouw woont. "Maar hij was niet bereikbaar. De eerste keer dat ik belde kreeg ik zijn vrouw aan de lijn, die in het Engels beweerde dat ik verkeerd verbonden was. Vervolgens nam hij niet meer op, stuurde ik hem nog enkele appjes met het vriendelijke verzoek tot contact. Ook heb ik Johan nog gemaild. Toen schreef hij terug dat hij in een radiostudio zat en niet kon bellen."

'Nooit op de stoel van rechter gaan zitten'

Het verschil in bewoording zit volgens Van den Heuvel in het feit dat hij altijd heeft gezegd dat hij verwachtte dat het Openbaar Ministerie tot vervolging zou overgaan bij Borsato, iets dat dus ook gebeurd is. "Ik ben nooit op de stoel van de rechter gaan zitten."

Zomerstop Vandaag Inside

Derksen geniet inmiddels (weer) van zijn vakantie. Vandaag Inside nam eind mei afscheid van SBS 6, waarna de mannen (Derksen, presentator Wilfred Genee en René van der Gijp) met zomerstop gingen. De Oranjezomer, met presentator Johnny de Mol, nam de plek op televisie in. Maar dinsdag, toen het kabinet gevallen was, keerde Vandaag Inside eenmalig terug voor een extra, lange uitzending met Derksen op zijn vaste (praat)stoel.