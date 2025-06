Johan Derksen maakt Vandaag Inside-gast met de grond gelijk: 'Ze is ontzettend geil om op tv te komen'

Vandaag Inside keerde dinsdag even terug van vakantie, om over het gevallen kabinet te praten. Maar vast gezicht Johan Derksen komt zijn vrije periode verder door met het vol lullen van podcasts. Daarin kwam een gast van VI er niet ongeschonden uit.

In de podcast Groeten uit Grolloo bespreekt Derksen met de veroordeelde motorclubleider Henk Kuipers de nodige zaken, waaronder De Oranjezomer - de vervanger van Vandaag Inside tijdens de zomerstop. "Het zijn C-gasten", vertelt Derksen over de mensen die aanschuiven aan tafel bij presentator Johnny de Mol, die hij overigens ook niet geschikt vindt.

Ook de afwezigheid van Jack van Gelder, normaal gesproken de vaste gast aan tafel bij de eveneens ontbrekende Hélène Hendriks, kan beide heren niet bekoren. "Je kunt hem rechts vinden, maar hij is een garantie voor discussie aan tafel", is de conclusie.

Heleen van Royen 'geil om op tv te komen'

Wie onlangs ook aanschoof bij het programma, was Heleen van Royen. De schrijfster begon onlangs op het pikante platform F2F, een soort OnlyFans, om erotische plaatjes te verkopen. Derksen denkt er het zijne van. "Voor een juffrouw van 60 jaar ziet ze er fantastisch uit. Het zal een paar centen gekost hebben, maar ik wil niet ontkennen dat het nog steeds een mooie vrouw is. Maar die heeft helemaal niets te melden", is Derksen duidelijk over de voormalig schoonmoeder van topschaatsster Suzanne Schulting.

Volgens Derksen is Van Royen 'ontzettend geil om op tv te verschijnen'. "En dan begint ze een hele reclamecampagne omdat ze dus nu, op 60-jarige leeftijd, op een of ander platform verschijnt met pikante foto's, waar je voor een bepaald bedrag naar haar tieten kunt kijken. Ik vind het echt mensonterend", snauwt Derksen, die eraan toevoegt dat de mensen die binnen De Oranjezomer en VI over het uitnodigen van gasten gaan achter de oren moeten krabben. "Die weten dat Heleen van Royen niks te melden heeft."

Vakantieperiode

Ondanks het spoedbezoekje op televisie zullen fans van Derksen het voorlopig zonder hem moeten doen. Wel is hij dus te beluisteren in podcast met zijn goede vriend Henk Kuipers, vanwege zijn criminele activiteiten met motorclub No Surrender. Derksen en zijn kompanen bij VI keren halverwege augustus weer terug op de buis.