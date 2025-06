Belletje van SBS zelf haalde Johan Derksen uit zijn vakantie: 'Ik verveel me dood'

Johan Derksen zat dinsdagavond plots weer op zijn plekje bij Vandaag Inside, terwijl hij eigenlijk met vakantie was. Een telefoontje haalde hem over om tóch naar de studio in Hilversum te rijden om de val van het kabinet van commentaar te voorzien. Zó fijn vindt de 76-jarige Derksen het niet om vakantie te hebben, blijkt wel uit zijn eigen woorden.

"Ik had vakantie hè, maar als SBS dan zelf belt voor onze eigen show, dan ruk je wel even uit", zei Derksen bij Shownieuws. "Als het vastloopt in Nederland, bellen ze altijd naar Grollo (zijn woonplaats, red.)." Hij klopte zichzelf en de talkshow sowieso lekker op de borst.

'We zijn natuurlijk de belangrijkste show'

"Wij zijn natuurlijk de belangrijkste show van SBS hè, en dat is niet arrogant bedoeld", is Derksen heilig van zijn eigen kunsten overtuigd. En hij krijgt gelijk, want de extra uitzending van Vandaag Inside over de politiek op 3 juni werd met ruim 1 miljoen kijkers het best bekeken van alle programma's op dat tijdslot.

'Zoveelste saaie uitzending van De Oranjezomer'

Logisch dus ook dat Derksen en presentator Wilfred Genee werden opgetrommeld en in plaats van De Oranjezomer hun zegje mochten doen. "Het zou gek zijn als wij van SBS thuis op de bank waren blijven liggen en de zoveelste saaie uitzendng van De Oranjezomer uitpoepten. Het is een beetje hard voor Johnny (de Mol, de tijdelijke presentator van De Oranjezomer, red.), we mogen hem allemaal heel graag. Maar we moeten constateren dat hij dit niet kan."

Hélène Hendriks

Derksen is hard voor zijn collega, die vanaf woensdagavond (4 juni) weer op zijn plek zit voor de dagelijkse talkshow. De Mol, zoon van mediamagnaat John, vervangt Hélène Hendriks. Het populaire gezicht van de show zit thuis na een operatie. Derksen vond het helemaal niet erg om zijn vakantie te onderbreken en zo De Oranjezomer weg te drukken.

'Ik verveel me dood'

"Ik hoefde helemaal geen plannen te wijzigen. Ik verveel me dood. En dan ook nog de hele dag een lastige vrouw om je heen... Nee, ik was er wel blij mee eigenlijk", zegt de oud-voetballer en voormalig baas van voetbaltijdschrift Voetbal International gekscherend. Dat de uitzending extra lang was, 2 uur in plaats van de gebruikelijke 1, deerde hem niet. "Dat moesten we vroeger ook, toen kwam er geen einde aan."