Yolanthe Cabau is al tien jaar de trotse moeder van Xess Xava, het zoontje dat ze met ex-topvoetballer Wesley Sneijder kreeg. Met de kersverse tiener woont de Nederlandse actrice al zes jaar in Los Angeles. Nu ze daar haar plekje heeft gevonden, doet ze een opmerkelijke onthulling over een eventuele gezinsuitbreiding.

Zwanger worden van Xess Xava was geen makkie, zo onthulde Cabau al eerder. Het ligt voor de 40-jarige dan ook niet voor de hand dat ze zomaar een tweede kind zou kunnen krijgen. Toch ziet ze dat idee wel zitten, zegt ze in gesprek met Mezza. "Xess wil graag een babybroertje of -zusje en ik hoop dat ik hem dat kan geven. Onlangs ontmoette ik een vrouw die op haar 46e haar tweede kind kreeg, haar andere kind was toen twaalf. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik video’s zag. Dan voel ik aan alles: het kán nog."

'Ik hoop echt dat het gebeurt'

Zelf komt Cabau uit een gezin van dertien kinderen. Ze heeft zelf acht zussen en vier broers en vindt het dan ook 'heel jammer' dat haar zoontje voorlopig alleen is. Van Sneijder 'zal ze altijd houden', maar nu ze al een flinke tijd vrijgezel is, moet de blik op een nieuwe liefde in haar leven. Ook om haar kinderwens nieuw leven in te kunnen blazen. "Ha, ja, die laat op zich wachten. Ik sta heel erg open voor de liefde, hoop echt dat het gebeurt. En anders… Weet je, veel kinderen krijgen was mijn droom, maar je kan zoveel dromen, soms is er een ander plan voor je."

Zwaar ongeluk

Ze mag dan veertig jaar oud zijn, de medische wereld is inmiddels zo vergevorderd dat ze nog zwanger zou kunnen worden en een gezond kind ter wereld kan brengen. Zeker nu ze fysiek en mentaal weer hersteld is na een harde valpartij tijdens het paardrijden, waarbij ze haar rug en bekken brak. Ze durft inmiddels weer te genieten, ook van 'gevaarlijke' dingen. Afgelopen zomer ging ze met Xess Xava naar Peru, om ook het paardrijden weer op te pakken.

'Dan ben ik even heel erg gelukkig'

"Samen met Xess door de bergen, heel rustig. Dat was naast spannend ook intens genieten. En we gingen surfen op Hawaï. Ik kan voor geen meter surfen, ben honderd keer van die plank gevallen. Xess lag in een deuk en ik was dagenlang beurs. Maar wat maakt het uit? Op zo’n moment ben ik met mijn neus vol zout water en degene van wie ik het allermeeste hou naast me, gewoon even heel erg gelukkig."