Xess Xava, het zoontje van oud-topvoetballer Wesley Sneijder en actrice Yolanthe Cabau, is tien jaar oud geworden. Voor die speciale gelegenheid haalde zijn moeder de 'allergrootste verrassing'. Xess Xava kon zijn ogen niet geloven: "Is deze van ons?"

Cabau deelt alles erover op haar Instagram. In haar stories volgt een hele uitleg. Wat blijkt: ze is onderweg naar de dierenwinkel om een puppy te halen. De familie Sneijder had ooit twee hondjes, totdat Wesley naar Qatar verhuisde voor zijn voetballoopbaan. De twee pups werden achtergelaten bij Yolanthes broer. Eentje overleed en aan de ander raakte hij zo gehecht, dat hij hem niet meer kwijt wilde.

Dus zat Xess Xava zonder hondje. "Hij was daar altijd heel verdrietig over", vertelt Cabau op een van haar video's. Ook vroeg hij zijn moeder meermaals om een hond. Als alternatief ging Yolanthe meerdere dagen per week naar het park, zodat hij daar met de beesten kon spelen. "Maar vandaag heb ik de allergrootste verrassing voor Xess: ik ga namelijk een puppy voor hem halen. Ik ben zo benieuwd hoe hij hierop gaat reageren."

Xess Xava verzint bijzondere naam

In de video's die volgen ontvangt Xess Xava zijn grote verrassing. Allereerst zingen zijn familie en vrienden hem toe met Happy Birthday. Om ervoor te zorgen dat de kwispelende hond niet te veel opvalt, leunt Yolanthe voorzichtig op de doos zodat die niet beweegt. Dan volgt het aandoenlijke moment.

Xess Xava haalt de deksel van de doos en ziet daar tot zijn eigen verbazing een hond. Van verbazing kijkt hij zijn moeder aan en legt hij zijn hand op zijn hart. "Is deze van ons?", vraagt hij verbouwereerd. "Nee, van jou", antwoordt zijn moeder. Hij blijft het amper geloven en valt na een tijdje zijn moeder in zijn armen. Na een zoen pakt hij zijn puppy uit de doos en begint hij hem te knuffelen.

Even later geeft Xess Xava de labradoedel, kruising tussen labrador-retriever en poedel, een naam: Popcorn.