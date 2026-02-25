Het was een dubbele avond voor Wesley Sneijder afgelopen dinsdag. Als analist zat hij aan tafel bij Ziggo Sport voor een heerlijke Champions League-avond. Dat werd het voor het Noorse Bodo/Glimt, maar niet voor 'zijn Inter'. Toch genoot de oud-Interista van de stunt. "Dat is gewoon erg knap."

Bodo/Glimt blijkt de stuntploeg van dit Champions League-seizoen te zijn. Nadat ze in de competitiefase al verrasten met overwinningen op Atlético Madrid en Manchester City, schakelden ze in de play-offs van het miljardenbal Inter uit. Vorige week werd er in Noorwegen al met 3-1 verloren, waardoor de Italianen voor een gigantische uitdaging stonden in San Siro. Daar kregen ze de klus niet geklaard. Sterker nog, Bodo/Glimt won opnieuw: ditmaal met 2-1.

Champions League-niveau

Daarmee is de finalist van vorig jaar nu al in de play-offs uitgeschakeld. En dat is volledig terecht, zag oud-speler Wesley Sneijder. "De cijfers liegen niet: 5-2 op basis van twee wedstrijden. Dat is gewoon heel erg knap. Dan moet je de complimenten aan de Noren geven", vertelt hij. "Inter had zeventig procent balbezit, maar Bodo heeft vanuit een organisatie gespeeld die écht van hoog niveau is. Van Champions League-niveau."

Sneijder, die in 2009-2010 de Champions League won met Inter, vindt het bewonderenswaardig wat de Noren presteren in de Champions League. "Ze zijn op een missie, dat is mooi om te zien. Daar kan ik echt van genieten, ondanks dat ik een blauw-zwart hart heb."

'Alles zat tegen'

Wat de prestatie van de Noren nog opvallender maakt, is het feit dat ze in de eigen competitie al weken geen wedstrijd spelen. De competitie in Noorwegen wordt pas weer in maart gestart. Sneijder vindt de uitschakeling van Inter overigens niet beschamend. "Alles zat tegen wat ze ook maar tegen kon zitten. Het was gewoon niet genoeg. Op basis van de twee wedstrijden is Bodo de terechte winnaar."

Het sprookje in de Champions League gaat dus verder voor de Noren. In de achtste finales treffen zij mogelijk een ploeg waar zij eerder al van wonnen in de competitiefase. De winnaar van Manchester City of Sporting Portugal wordt de nieuwe tegenstander van Bodo/Glimt.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.