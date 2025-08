Veel mensen kennen Yolanthe Cabau als de ex-vrouw van Wesley Sneijder of als actrice, maar iets waar ze minstens net zoveel aandacht voor verdient, is haar inzet voor de stichting Free a Girl. Hiermee strijdt ze tegen de seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Op zaterdag deelde Cabau heftige beelden van haar werkzaamheden voor deze stichting.

Het leven van Cabau veranderde na een bizarre gebeurtenis. In 2008 ging ze undercover in India, waar ze kinderen van vier tot zes jaar aangeboden zag worden aan klanten in een bordeel. Door deze heftige ervaring besloot ze om samen met drie anderen de stichting Free a Girl op te richten, met als doel het stoppen van kinderprostitutie en de seksuele uitbuiting van meisjes.

Reddingsoperatie

Tot op de dag van vandaag is Yolanthe druk bezig met dit doel. Zo deelde de actrice een heftige video op Instagram van een recentelijke reddingsoperatie in Nepal. Yolanthe en haar team kregen een plek getipt waar meisjes seksueel werden misbruikt.

"Met undercoverbeelden, vastgelegd door ons team, ziet u hoe een 13-jarig meisje werd gered uit een dansbar waar ze werd misbruikt en seksueel uitgebuit", zo leest het bijschrift.

Niet makkelijk

Het was niet makkelijk om dit meisje te redden, omdat ze eerst niet de waarheid durfde te vertellen. "Ze loog eerst bang en verward tegen ons omdat ze dat moest doen."

Ze vervolgde: "Toen we binnenkwamen, dacht ze dat ze iets verkeerd had gedaan. Maar dat was nooit het geval. Ze hebben haar zo ontzettend bang gemaakt. Wat haar is overkomen is onmenselijk."

Veiligheid

Gelukkig wisten Yolanthe en haar team de slachtoffers in veiligheid te brengen. "Nu zijn deze meisjes veilig in een van onze opvangcentra. Ze krijgen medische hulp, psychologische hulp en toegang tot onderwijs. Ze zijn op een plek waar ze eindelijk weer kinderen kunnen zijn."

Netflix-serie

Sinds juni heeft Cabau haar eigen Netflix-serie, die de naam YOLANTHE draagt. Dit realityprogramma telt zeven afleveringen en geeft een dieper inkijkje op het leven van de actrice. Zo krijgen we meer achtergrondinformatie over haar werkzaamheden bij Free a Girl. Daarnaast gaat de serie ook dieper in op haar familiegeschiedenis en de toekomst.