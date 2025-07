Yolanthe Cabau kent een bijzonder druk leven, maar gelukkig is er voor haar ook tijd voor ontspanning. De voormalig partner van oud-topvoetballer Wesley Sneijder genoot van een prachtig uitje op Hawaï. En ze was er niet alleen, zo blijkt uitgebreid op de beelden die ze deelt.

Cabau woont sinds een aantal jaren in de Verenigde Staten en dus is de idyllische eilandengroep Hawaï niet gek ver weg. Op haar Instagram deelt ze dolgelukkig beelden van haar tripje met haar 'lievelingspersoontje.'

Dat is uiteraard Xess Xava, de zoon van Cabau en Sneijder. De vakantie was voor zijn moeder in ieder geval hard nodig. "Uit de drukte en chaos van werk en het drukke leven, deze momenten zijn zo waardevol", schrijft ze. Op de flimpjes is te zien hoe ze onder meer samen tennissen, surfen, snorkelen en wandelen.

De vakantie doet moeders goed en ze geniet met volle teugen. Al merkt ze dat het energieleven niet elke keer gelijk was. "Een boy's mome zijn is in ieder geval niet stilzitten, kan ik je vertellen. Elke sport is voorbijgekomen. Heel veel mooie avonturen beleefd samen."

Als zoon van een voetballer en een sportieve moeder is het niet zo gek dat Xess Xava ook goed de voeten kan in de nodige sporten. Cabau heeft daar de gevolgen van ondervonden. "Ik ben officieel de kampioen van elke sport die we samen deden. Wie had dat gedacht."

De 9-jarige zoon van het voormalig sterrenkoppel ging onlangs door een opvallende metamorfose. Jarenlang had hij, opvallend genoeg tot discussie van velen, bijzonder lang haar. Zoals in het filmpje van haar moeder te zien is, is dat sinds een tijdje verleden tijd. De eerste video die daarover geplaatst werd, had zoveel verkeer dat het Instagram-account zelfs werd geblokkeerd.

Ook Wesley Sneijder is tevreden

Het kapsel viel bij Sneijder in ieder geval in de smaak. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en Oranje reageerde trots op Instagram op de nieuwe haardos: "Ik hou ervan", liet hij trots weten.