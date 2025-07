Yolanthe Cabau staat flink in de publiciteit de laatste tijd. Dat komt mede door haar docusoap, die in juni 2025 in première ging bij Netflix. Maar zit de rest van de wereld ook op de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder te wachten? De cijfers wijzen het uit.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp bekeek de halfjaarcijfers van Netflix en deelde wat resultaten op Instagram. Het blijkt dat YOLANTHE, seizoen 1 op plek 2349 staat bij Netflix. Er zijn dus 2348 titels op het platform die beter scoorden qua aantal kijkers en aantal kijkuren. Het seizoen moet het doen met 900.000 views en 4,5 miljoen kijkuren.

'Tja...'

Nijkamp duidt die cijfers. "Tja... Dat zijn nog geen B&B Vol Liefde of iHostage-cijfers, zeg maar…"

iHostage is juist wel een internationale hit. Die productie gaat over de bezetting van een filiaal van Apple in het hartje van Amsterdam. En B&B Vol Liefde is vanwege de aard van de formule sowieso alleen voor Nederlanders interessant, terwijl Yolanthe wel voor de wereldmarkt is bestemd, en dus hogere cijfers zou behoren te halen.

Heel laag

Mediakenner Rob Goossens behandelt de cijfers in RTL Boulevard en zegt: "Het is heel laag. Plek 2.349 om precies te zijn, met nog geen miljoen kijkers. Dat is wel opvallend, omdat er echt héél veel reclame voor is geweest. Half Amsterdam hing vol met billboards van Yolanthe. iHostage, die film over die gijzeling in de Apple Store, die is 58 miljoen keer over de hele wereld bekeken. Die staat een heel stuk hoger."

Yolanthe minder in de aandacht

In oktober 2024 werd bekend dat Netflix de serie over Cabau zou maken. Destijds had Nijkamp al twijfels over dat besluit. Waarom? Geen idee. Heel merkwaardige keus omdat de eerdere realityserie over Yolanthe, die overigens ook Yolanthe heette, op SBS 6 geen succes was", meldde ze toen. "Yolanthe is in Nederland helemaal niet veel werkzaam en dus ook een stuk minder in de aandacht dan toen, ten tijde van de SBS 6-serie."

In de serie is te zien dat ze een serieuze klap maakt na een val van een paard. Ze brak meerdere botten. In een Instagram-post gaat ze daar dieper op in. "Ik moest herstellen van breuken in mijn nek, beide heupen en onderrug, en mijn longen waren gekneusd.'