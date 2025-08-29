Yolanthe Cabau, de ex van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, heeft voor een totaal andere look gekozen. Ze is vrijwel onherkenbaar met een nieuw kapsel, speciaal voor een bezoekje aan de woestijn.

In de Black Rock Desert in Nevada vindt tot en met maandag namelijk het festival Burning Man plaats. Voordat Cabau het feest bezoekt, brengt ze nog een bezoek aan de kapper. Haar lange donkere lokken worden volledig getransformeerd.

'Wie is deze meid?'

Een groot deel daarvan wordt namelijk gevlochten. Yolanthe is dolenthousiast en bedankt haar kapster. "Ze is zo getalenteerd en heeft een hele mooie ziel", schrijft de actrice en onderneemster over haar. Toch moet ze nog een beetje wennen aan de nieuwe look. "Nieuwe vlechten, wie is deze meid?", vraagt ze zich spottend af.

Met de bijbehorende festivaloutfit is Cabau helemaal onherkenbaar. Een grote zonnebril bedekt haar gezicht. Verder draagt ze een huidskleurig pak met witte strepen en witte laarzen.

Onlangs onderging ook haar zoon Xess Xava, die ze kreeg met voormalig Oranje-international Sneijder, een metamorfose. Hij nam na jaren afscheid van zijn lange lokken en verruilde die voor een korte coupe.

'Werk en avontuur'

Vervolgens gingen moeder en zoon samen op reis naar Peru. Daar beleefden ze mooie momenten. "Een reis waarin werk en avontuur samensmelten, maar waarin de echte magie de momenten zijn die we samen delen", schreef Yolanthe. Ze werkt als actrice, heeft een eigen lifestylebedrijf en is mede-eigenaar van de stichting Free A Girl. Dat zet zich wereldwijd in voor de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

Wesley Sneijder

Yolanthe was van 2010 tot 2019 getrouwd met oud-voetballer Wesley Sneijder. Die is op dit moment op vakantie in Griekenland met zijn nieuwe 17 jaar-jongere vriendin Romy Lukassen. Per toeval liep daar hij een oud-teamgenoot van Ajax tegen het lijf.

Cabau en Sneijder hebben nog steeds een goede band en spreken elkaar bijna dagelijks vanwege hun zoon. De recordinternational heeft ook een kind uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra: Jessey.