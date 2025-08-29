René van der Gijp werd ooit stinkend rijk door de verkoop van zijn biografie 'Gijp'. Johan Derksen speelde ook een rol bij de uitgave daarvan en verkeek zich op de populariteit van het boek. Hij stond daardoor flink in de schulden bij Van der Gijp.

Van der Gijp en Derksen zijn nu vooral bekend als veelbesproken tv-makers met Vandaag Inside. Maar de twee gaan al lange tijd terug. Toen Derksen nog voetballer was bij Veendam, was Van der Gijps oom Cor daar trainer. Daar logeerde hij wel eens, dus op die manier leerde hij Derksen kennen.

Later kwamen de twee weer samen voor het praatprogramma Voetbal Inside (voorloper van Vandaag Inside). Ook bij de besteller Gijp, over Van der Gijps carrière en burn-out, werkten de twee dus samen.

Derksen was inhoudelijk en strategisch betrokken bij uitgeverij Voetbal Inside, onderdeel van Overamstel Uitgevers dat het boek uitbracht. Van der Gijps boek was de tweede biografie die uitkwam en de verwachting was dat de verkoop tegen zou vallen. "Johan zei: 1000 (boeken, red.)", weet Van der Gijp nog. Het financiële plaatje was dan ook niet ideaal. "Wat zij mij wilde geven kwam neer op 400 euro", blikt hij terug in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

"Ik heb zes maanden met hem (schrijver Michel van Egmond, red.) in The Harbour Club gezeten. Weet je wat dat kostte?", lacht de oud-voetballer. "Daar kan je heel Ajax van kopen", grapt Van Egmond, die het boek schreef.

Van der Gijp dolt met Derksen

Van der Gijp weet nog dat de uitgever akkoord ging met zijn voorwaarden, omdat ze dachten dat het toch niets ging worden. "Die directeur zei tegen mij: 'We zouden er 10.000 drukken, maar dat lijkt ons toch wat veel. We drukken er maar 7000, want het is zo’n risico'. Die waren de volgende dag om 09.30 uur allemaal uitverkocht in heel Nederland", herinnert Van Egmond zich.

Volgens Van der Gijp verkochten ze er in de eerste week na de lancering alleen al 100.000 bij Bol.com. "Johan moest in het vierde jaar na het boek nog anderhalve ton aan mij overmaken. Toen heb ik hem gebeld. Ik zei: 'Johan luister, je hebt al zo veel geld overgemaakt naar me. Laat maar zitten'. Hij vroeg aan de andere kant van de lijn of ik dat meende. Ik zei: 'Natuurlijk niet!'", schaterlacht Van der Gijp. "Was hij helemaal stil."

Ongeloof bij Jort Kelder

Toen het duo bij De Wereld Draait Door ging praten over het boek, was Jort Kelder (oud-hoofdredacteur Quote) geïnteresseerd in de financiële kant van dat boek. Hij dacht dat het niets opleverde. "Toen zei René: 'Nou, ik zag net die wagen van Brinks (waardetransport, red.) bij Michel voor de deur rijden'", kijkt Van Egmond terug.