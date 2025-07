Ex-topvoetballer Wesley Sneijder is al heel wat jaartjes van zijn haar af. Dat terwijl zoon Xess Xava (kind van hem en Yolanthe Cabau) jarenlang rondliep met schitterende lange lokken. Maar hij heeft inmiddels een nieuwe look.

Sinds jongs af aan had Xess Xava (geboren in 2015) steevast lang haar, of droeg hij het op een knotje. Daar kwam onlangs verandering in, toen de kapper de schaar erin zette. "Hey allemaal, het is tijd. Ik krijg een nieuw kapsel", vertelde hij in een video die hij op Instagram plaatste.

Lof van vader en oom

De zoon van Sneijder en Yolanthe krijgt positieve reacties vanuit de hele wereld. Dus ook van zijn eigen vader. 'Ik hou ervan', schreef de oud-international met drie hartjes toen hij de video op zijn eigen Instagram Story deelde. Op de foto van het resultaat reageerde hij: 'Binkie love you'. Oom Rodney schreef: 'Mooi Xess'.

Naar eigen zeggen knipte Xess Xava zijn haren sinds zijn derde niet meer. "Als ik het niet mooi vind, groeit het na drie maanden wel weer terug. Dat is niet zo erg", vertelde hij in de video. Maar wat bleek: hij was er dolgelukkig mee.

Yolanthe in shock

Achteraf werd duidelijk dat moeder Yolanthe, die mee op pad was tijdens de knipbeurt, het spannender vond dan haar zoon. "Ik vind het zo stoer van jou. Ik weet dat je het stiekem best spannend vond", vertelde ze in een video. "Ik moet jullie eerlijk zeggen dat mijn moederhart wel een klein 'shockje' had."

Yolanthe erkende trots te zijn op de beslissing van haar zoon. "Dat hij gewoon doet waar hij zich goed bij voelt. Maar het is ook een grote stap. Het is een soort afscheid van 'het oude' en hij wordt opeens zo groot."

Gescheiden

Sneijder en Yolanthe trouwden in 2010 en kregen vijf jaar later hun zoon. In 2019 kwam het huwelijk tot een enigszins explosief einde, waarna de presentatrice samen met Xess Xava naar Los Angeles verhuisde. Inmiddels zijn Sneijder en Cabau weer goed met elkaar en komt hij zelfs regelmatig langs in de Verenigde Staten.