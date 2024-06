Hoe Yolanthe tijdens WK middelpunt werd van rel tussen Wesley Sneijder en Johan Derksen: 'Je maakt me echt kwaad'

Hij was de ster van het Nederlands elftal op het WK van 2010 in Zuid-Afrika en zij was zijn verloofde. Zes dagen na de finale stond het huwelijk tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen op de planning, maar tijdens het toernooi ontstond er nogal wat rumoer rond het stel.

Yolanthe, zoals heel Nederland haar kende, was vrij nadrukkelijk aanwezig tijdens het WK. Ze zat bij elke wedstrijd in het oranje op de tribune en meldde zich doodleuk in het spelershotel op de verjaardag van Sneijder. Hoogst ongebruikelijk, maar het werd door bondscoach Bert van Marwijk met de mantel der liefde bedekt. De middenvelder van Inter was immers in bloedvorm en Oranje had hem nodig op weg naar de wereldtitel.

Johan Derksen

Dat Sneijder het zo goed deed en dat zijn verliefdheid daar mogelijk een rol in speelde, dat was ook Johan Derksen niet ontgaan. De toenmalige hoofdredacteur van Voetbal International maakt in het gelijknamige dagelijkse televisieprogramma geen blad voor zijn mond als hij over de twee sprak.

Yolanthe op de tribune tijdens de WK-finale, rechts Bernadien, de vrouw van Arjen Robben. © Getty Images

Derksen ergerde zich zichtbaar aan de nadrukkelijke aanwezigheid van Yolanthe, maar zag ook hoe goed Sneijder speelde. "Misschien kan ze andere tien spelers ook verwennen", suggereerde de oud-voetballer onder meer. "Dan worden we wereldkampioen." Onder meer die opmerking en het constante gebruik van de term 'golddigger', vielen niet lekker bij Sneijder.

'Dit gaat echt te ver'

"Dan maak je mijn aanstaande vrouw dus uit voor hoer", stelde Sneijder bij Novum over de uitspraken. "Dat soort dingen moet je niet roepen, dan maak je me kwaad. Iemand voor hoer uitmaken gaat echt te ver. Ik zou zijn vrouw ook nooit uitmaken voor hoer. Maar dergelijke figuren lopen helaas op deze aardbodem rond. Die mensen zijn gefrustreerd of hebben zelf nooit wat bereikt in hun leven en moeten met 60 jaar nog op televisie."

Wesley en Yolanthe tijdens de huldiging van Oranje in Amsterdam. © Pro Shots

Vrede getekend

Yolanthe beweerde altijd dat zij de opmerkingen wel kon hebben en dat Sneijder zo reageerde 'omdat hij als man zijn vrouw wilde beschermen'. Later nodigde ze Derksen uit voor een interview, dat er ook kwam. Sindsdien loopt het een stuk beter tussen de twee. Ook tussen Sneijder en de kritische Derksen leek het weer redelijk goed te zitten en de twee zaten regelmatig samen aan de tafel bij talkshows.

'Foute vriendjes'

Vorig jaar ging het echter weer mis. Terwijl Sneijder aasde op een baantje binnen Ajax, liet Derksen weten wel te begrijpen dat dat niet lukte, omdat de voormalig middenvelder 'foute vriendjes' zou hebben. Sneijder noemde dat racistisch, omdat de beroepsmopperaar dat alleen maar zou zeggen door de huidskleur van die vrienden. Dát werd door Derksen vervolgens weer ontkend.

Scheiding

Oranje verloor in de WK-finale, ondanks een geweldig toernooi van Sneijder, met 1-0 van Spanje. Het huwelijk tussen Wes en Yo kwam er, maar in 2019 bleken er flinke scheuren te zijn ontstaan en gingen de twee uit elkaar.