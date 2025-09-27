Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, komt op de mooiste plekken ter wereld. En vooral ook de meest glamoureuze. Voor een influencer en actrice van haar kaliber gaan veel deuren open. Maar dit weekend houdt Cabau het juist met opzet eenvoudig.

Cabau, die naar de Verenigde Staten is verhuisd, heeft met haar (en Wesleys) zoon Xess Xava de rugzak ingepakt voor een weekendje kamperen. Maar dan niet naar een of ander lokaal grasveldje. Nee: moeder en zoon sluiten aan bij een mega-evenement.

"Een van de dingen die ik geweldig vind aan wonen in Amerika is dat er veel fantastische activeitein zijn voor kinderen", schrijft ze in een story op Instagram. "Elke week is er weer een reden om een feestje te bouwen. Ik vind het heerlijk. Als je ziet dat je kind blij is, dan betekent dat alles voor je."

Burning man voor kinderen

Daarna laat Cabau hoe het er aan toe gaat op de megacamping. Zo vindt er een wedstrijdje touwtrekken plaats: ouders versus kinderen. Op een andere video noemt ze het evenement gekscherend "Burning Man voor kinderen en ouders. Wens me geluk!"

Daarmee verwijst ze naar het culturele evenement Burning Man, dat ze in de zomer bezocht in de Californische woestijn. De naam van het festival verwijst onder meer naar de traditie dat er een enorme pop van riet in de fik wordt gezet.

500 kinderen

Het is een gezellige bedoening op het veld met tentjes en activiteiten. "Er zijn hier meer dan 500 kinderen. Ik moet geluk hebben om mijn eigen kind nog ergens te zien", grapt Cabau. "Ik zal hem vinden", schrijft ze bij een vervolgvideo, waarop ze langs enkele tenten loopt. Uiteindelijk zijn ze herenigd en lopen ze, terwijl het donker is geworden, over het terrein, alwaar een kampvuur is aangestoken.

Docusoap

Eerder dit jaar was Cabau de grote ster in een realitysoap rondom haar leven: Yolanthe op Netflix. Tv-persoonlijkheid Tina Nijkamp verwacht dat het eerste seizoen geen opvolger krijgt. In haar podcast De Mediaweek vertelt ze: "Die soap gaat echt niet door, hè. Ik heb nu ook gehoord dat het team is ontmanteld, dus ze waren wel begonnen met draaien, maar het gaat nu echt definitief niet door."