Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, heeft indruk gemaakt op haar volgers met een nieuwe look. Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, is het wel duidelijk dat de actrice en onderneemster zo in de rol van een filmkarakter kan kruipen.

Cabau heeft haar lange lokken namelijk verwisseld voor een korte coupe met pony. Het gaat om een tijdelijke metamorfose met behulp van een pruik voor een fotoshoot van Numéro. In andere foto's op haar Instagram is ze namelijk wel weer te zien met haar kenmerkende lange donkere haar.

De meningen over het nieuwe uiterlijk van de Nederlandse zijn verdeeld. Sommigen noemen het 'prachtig' anderen vinden het lange haar juist 'veel mooier'.

'Mega trotse' vader Wesley Sneijder ziet zoon Jessey (18) speciale mijlpaal behalen Wesley Sneijder is een extra trotse vader vandaag. De oud-topvoetballer zag (via een livestream) hoe zijn 18-jarige zoon Jessey zijn officieuze debuut maakte voor FC Utrecht. "Mega trots op je".

Nieuwe rol

"Een nieuw kapsel kan inspireren voor een nieuwe rol", schrijft de 40-jarige Yolanthe bij de foto's. "Welk karakter vinden jullie dat ik moet gaan spelen?", vraagt ze haar volgers. Die hoeven daar niet lang over na te denken.

"Bond girl", is een van de antwoorden in de reacties. Cabau kan die reactie wel waarderen en lijkt een rol in een James Bond-film wel te zien zitten. Iemand anders ziet de actrice eerder als de vrouwelijke versie van de geheim agent.

Daphne Deckers

Yolanteh zou niet de eerste Nederlandse zijn die een rol als Bond girl mag vervullen. Die eer was in 1997 weggelegd voor Daphne Deckers, de vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek. Zij werd gespot tijdens Wimbledon, zo legde het model ooit uit. "Ik zat daar op de tribune en de BBC nam me steeds in beeld."

Daardoor kreeg de productie maatschappij van de Bond-films haar op het oog. Deckers deed auditie en werd gecast voor een rol in Tomorrow Never Dies. Daarin speelde Pierce Brosnan de rol van James Bond.

Toptennisser Richard Krajicek liet vrouw Daphne Deckers lijden op Wimbledon: 'Dan kun je niets doen' 7 juli 1996 is een datum waarvan iedere sportliefhebber in Nederland nog weet waar hij was. Op die dag won Richard Krajicek namelijk de titel op Wimbledon. De toptennisser stond in de spotlights tijdens zijn partijen op het heilige gras, maar dat gold ook voor zijn vrouw Daphne Deckers. Krajicek liet haar in de finale overigens wel nog flink schrikken.

Wesley Sneijder

Voormalig Oranje-international Sneijder zal het wellicht minder leuk vinden om zijn ex te zien schitteren op het witte doek als geliefde van een andere man. Hij liet onlnags in het programma Het ware twee fantastische dagen nog weten dat hij 'er moeite mee zou hebben' als Yolanthe een nieuwe relatie kreeg. "Ik zou het wel accepteren, dat is wat anders", zei hij.

Sneijder heeft zelf wel een nieuwe liefde: de 23-jarige Romy Lukassen. Cabau is single. Ongeveer een maand geleden zei ze daarover tegen Beau Monde: "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps."

Yolanthe Cabau heeft ex Wesley Sneijder op bezoek: 'Je kan beter in Nederland zitten dan hier' Yolanthe Cabau is op allerlei fronten actief. De ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder is ondernemer, model, actrice, influencer en komt ook op voor mensenrechten (Free a Girl). Ze is verhuisd naar Los Angeles, maar verlangt zo af en toe terug naar Nederland.

Sneijder en Cabau hadden waren tussen 2010 en 2019 getrouwd. Ze kregen samen één kind: Xess Xava. Daardoor hebben de twee nog steeds iedere dag contact. "Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft",onthulde Cabau eerder over hun huidige realtie. Sneijder had al een zoon uit een eerdere relatie: Jessey.