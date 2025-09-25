Oud-topvoetballer Wesley Sneijder heeft een traantje weg moeten pinken vanwege een mooie mijlpaal voor zijn oudste zoon. Dat onthult de 41-jarige bij Ziggo Sport. "Ik moest wel even slikken, ja."

De 19-jarige Jessey tekende dit jaar zijn eertse profcontract bij FC Utrecht. Hij staat nu ook op de spelerslijst van de club voor de Europese wedstrijden. Helaas zit een debuut in de Europa League er nog niet in, want hij is momenteel geblesseerd. Zijn vader Wesley is in ieder geval ontzettend trots.

Emotioneel

"Toen ik dat lijstje voorbij zag komen... Ja moet ik heel eerlijk zijn? Ik werd emotioneel", vertelt Sneijder, die op dat moment weer vecht tegen de tranen. "Ik moest wel even slikken, ja."

Ook presentatrice Noa Vahle ziet dat de recordinternational opnieuw geëmotioneerd is als hij erover praat. "Ja het doet me zeker wat", vervolgt Sneijder. "Ik hoorde laatst Rafael (van der Vaart, red.) ook zeggen dat hij niet naar zijn zoon kan kijken." Zijn zoon Damián speelt momenteel bij Jong Ajax.

'Een droom'

"Die spanning is vele malen groter dan dat je zelf op het veld staat. Dat heb ik ook als ik naar mijn zoon kijk", zegt Sneijder. Het debuut van Jessey in de Galgenwaard zal zijn vader hoogstwaarschijnlijk ook niet bijwonen. "Dan ga ik een blokje om, denk ik. Maar het is fantastisch, een droom."

Jessey is de oudste zoon van Sneijder. Hij kreeg hem tijdens zijn huwelijk met jeugdliefde Ramona Streefkerk. Later ging het koppel uit elkaar en trouwde hij met de bekende actrice en presentatrice Yolanthe Cabau. Met haar kreeg Sneijder in 2015 nog een zoon: Xess Xava.

FC Utrecht begon donderdag aan de Europa League met een duel tegen Olympique Lyon. Pas na 75 minuten viel de eerste goal. Tanner Tessmann scoorde voor Lyon.

