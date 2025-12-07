AZ nam het zondag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles en bij de herhaling van de bekerfinale van afgelopen seizoen dook een hele bijzondere supporter op. Zanger Marco Borsato besloot om zijn favoriete club een bezoekje te brengen en werd door de dj ook nog eens getrakteerd op een speciaal nummer.

Borsato is geboren in Alkmaar en ook fervent AZ-supporter. Voor hem lijkt deze week een einde te zijn gekomen aan een bewogen periode. De zanger werd donderdag vrijgesproken in zijn zedenzaak. Volgens de rechters was er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor de aanklacht dat Borsato van september 2014 tot en met januari 2015 ontucht heeft gepleegd met een 15-jarig meisje. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijf maanden geëist. Er is nog wel een kans dat er een hoger beroep komt.

Borsato stond terecht voor het betasten van het meisje van de bovenbenen, borsten en vagina, zowel boven als onder haar kleding. Een andere beschuldiging was dat hij het meisje zijn geslachtsdeel heeft laten aanraken. Voor dat deel van de aanklacht had het OM ook vrijspraak gevraagd.

Borsato brengt AZ geen geluk

Bij AZ leken ze ook op de hoogte te zijn van zijn komst, want voor de wedstrijd werd plotseling zijn nummer 'Rood' gedraaid in het stadion. De spelers konden Borsato echter niet vermaken met een overwinning. De ploeg van Maarten Martens kwam in eigen huis tegen Go Ahead niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

AZ pakte daarmee na nederlagen tegen PSV, sc Heerenveen en FC Twente wel eindelijk weer een keer een punt. Daar schieten de Alkmaarders echter weinig mee op, want AZ zakt door het gelijkspel naar de vijfde plaats. Het heeft nu één punt minder dan Ajax, dat zaterdag Fortuna Sittard versloeg (1-3).

Go Ahead slaat laat toe

AZ-aanvoerder Sven Mijnans stond aan de basis van een vroege voorsprong voor Go Ahead. De middenvelder speelde op eigen helft Kees Smit niet goed aan, met balverlies tot gevolg. Melle Meulensteen schoot eerst nog tegen keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro aan, maar had in de rebound wel succes: 0-1.

De thuisploeg ging toch met een voorsprong rusten. Na een goede indraaiende voorzet van Mees de Wit hoefde spits Troy Parrott de bal met zijn hoofd alleen maar te verlengen: 1-1. Kort voor de pauze werd het 2-1, toen Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl de bal in eigen doel werkte. Hij had niet gezien dat Jari De Busser zijn doel een stukje was uitgelopen.

Go Ahead scoort vaak in de slotfase van een wedstrijd en deed dat nu ook weer. Meulensteen schoot in de 80e minuut met een geplaatst schot van afstand raak: 2-2. AZ kreeg daarna nog kansen op de winnende treffer, maar Go Ahead hield stand en was bij een niet goed uitgespeelde counter ook nog in de buurt van een zege. De ploeg van Melvin Boel passeerde dankzij het gelijkspel Fortuna Sittard op de ranglijst en staat nu negende.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.