'Ze heeft niet die uitstraling en valt helemaal weg': vergelijking met Jutta Leerdam gaat mank

Jutta Leerdam is hét voorbeeld van een sporter die sociale media omarmt en gebruikmaakt van al haar volgers. Andere sporters zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen, vindt sportmarketeer Chris Woerts. Hij geeft als voorbeeld turnster Sanne Wevers.

"Als je kijkt naar haar, die heeft nooit wat aan sociale media gedaan. Daardoor valt ze nu helemaal weg in alles", zegt Woerts in de podcast Sportclash. Dat vindt Woerts zonde. De turnster won goud op de Olympische Spelen van 2016, maar verdween daarna redelijk naar de achtergrond.

Openhartige Irene Schouten: 'Ik denk dat Jutta Leerdam en ik hierin heel anders zijn' Irene Schouten (31) geniet na haar uiterst succescolle schaatscarrière van haar pensioen. Ze verkent haar opties, wil ook nog wel met lagere ambities wat marathons rijden en neemt de tijd om terug te blikken op haar ervaringen in de topsport.

'Geen personality'

"Ze is ook gewoon helemaal geen personality", zegt Woerts. "Ze probeert nu terug te komen en daar ben ik heel blij mee, want ze is een heel talentvolle turner. Maar die heeft geen mediagenieke uitstraling en de wil." Woerts doelt op het zich profileren in de media. "Daar heeft ze denk ik ook helemaal geen zin in gehad."

4,3 miljoen volgers

Wat dat betreft kan Wevers een voorbeeld nemen aan Leerdam, die inmiddels ruim vier miljoen volgers heeft op Instagram en dat sociale medium gebruikt om zich te profileren en presenteren aan de buitenwereld. Zo liet ze via Instagram weten dat ze het nieuwe schaatsseizoen individueel in gaat en dus niet bij een team aansluit.

Jutta Leerdam brengt emotionele boodschap op speciale Moederdag: 'Ik heb het hier nooit gedeeld' Het is Moederdag en dat is een emotionele dag voor Jutta Leerdam. De topschaatsster deelde nieuws over haar zieke moeder in een beladen boodschap op Instagram. Ook dankte ze haar 'andere moeder' voor haar zorgen.

Olympische Spelen

Wevers is haar online aanwezigheid ook weer aan het uitbreiden richting de Olympische Zomerspelen in Parijs komende zomer. Zij heeft inmiddels ruim 85.000 volgers en op haar Instagram kunnen haar volgers onder andere zien hoe ze zich voorbereid op de Spelen in Frankrijk.

Luister hieronder de hele aflevering van de Sportclash-podcast van 21 mei 2024.