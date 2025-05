Zeer luxe vervoer voor dochters Badr Hari op weg naar school

Badr Hari bracht de afgelopen week een zonnige vakantie door met zijn dochters. Maar aan al het moois komt een eind: de meiden moeten weer naar school, al vergaat de terugreis wél in opvallend luxe stijl.

Uit de foto's die de kickbokser op Instagram plaatste, wordt niet duidelijk waar hij de vakantie, met in elk geval twee van zijn dochters, heeft doorgebracht. Wel werd duidelijk dat hij, ondanks dat hij in het zonnige Marokko woont, voor een warme locatie had gekozen. Zo was te zien aan de palmbomen en strakblauwe lucht op foto's die hij eerder deelde.

First Class

De Marokkaanse Amsterdammer is al een aantal jaar niet meer in actie gekomen als kickbokser. Het lijkt er dan ook op dat een rentree voor de inmiddels 40-jarige kickbokser niet zal plaatsvinden, al heeft hij zijn carrière nooit definitief beëindigd. Toch lijkt het hem financieel voor de wind te gaan, zo blijkt wel uit foto's die de kickbokser deelt van de terugvlucht.

De kickbokser en zijn dochters keren namelijk in opvallend luxe stijl terug van hun vakantie. Op basis van de gedeelde foto's lijkt het te gaan om een First Class-vlucht met Emirates, vermoedelijk aan boord van een A380-toestel.

Die klasse biedt onder meer een eigen cabine, een stoel die tot bed kan worden omgevormd en toegang tot een badkamer met douche. Ook is er een uitgebreide dinerservice. Wat zo’n vlucht kost, verschilt per bestemming en periode, maar het bedrag loopt al snel in de duizenden euro’s per persoon.

© Instagram: @badrhariofficial

Kinderen Badr Hari

De kickbokser heeft samen met zijn ex-partner Daphne Romani in totaal vijf kinderen; vier dochters en een zoon. Dochter Amber-May is de oudste en werd in 2012 geboren. Vier jaar later zag dochter Houda het levenslicht en drie jaar later kwam dochter Aïcha ter wereld. In 2021 kregen ze een tweeling: dochter Nora en zoon Ayden.

De kickbokser schermt de gezichten van zijn kinderen af wanneer hij foto's van hen op Instagram plaatst. Toch is het niet volledig onbekend hoe de kinderen eruitzien. In 2019 waren zijn drie oudste dochters te zien in een Videoland-documentaire over het zwaargewicht, in aanloop naar zijn tweede titelgevecht met Rico Verhoeven. Ook Romani plaatst af en toe foto's van de kinderen op Instagram, waarop hun gezichten wél zichtbaar zijn.