Trainer van Badr Hari (40) spreekt over nieuw gevecht: 'Hij kan zijn oude niveau halen'

Kickbokstrainer Mike Passenier was vorige week in Marokko om met Badr Hari te trainen en jonge kickboksers te begeleiden. In gesprek met Sportnieuws.nl spreekt hij over hun band en een mogelijke comeback van het zwaargewicht.

De bekende kickbokstrainer is druk bezig met zijn voorbereiding op het aanstaande Glory-evenement in Miami, waar het hoofdgevecht bestaat uit een langverwachte rematch tussen zijn leerling en weltergewichtkampioen Chico Kwasi en lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati.

Kickbokslegende Badr Hari voedt geruchten over comeback na hereniging met oude bekende Hij is al een tijdlang niet in de ring geweest, maar Badr Hari maakt nog altijd de tongen los in de vechtsportwereld. Een door hem gedeelde video maakt fans enorm enthousiast, want daarin wordt hij herenigd met een oude bekende.

Ontmoeting met oude bekende

Toch had de Amsterdammer tussendoor een paar dagen vrij weten te maken om zijn oude leerling Badr Hari op te zoeken in Marokko, met wie hij samen de hele wereld heeft rondgereisd en veel successen beleefde. “Voor mij is het altijd leuk in Marokko. Ik heb het daar nog nooit niet naar mijn zin gehad,” vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Hari heeft in zijn thuisland zijn eigen sportschool opgericht: Punch by Badr, dat inmiddels werkt aan de bouw van een vijfde vestiging. “Hij zei steeds: ‘Kom een keer langs.’ Maar ik zei: ‘Rustig aan, zet het eerst op poten,’” vertelt de trainer. “Laatst zaten we even te praten hier in Nederland en toen zei ik: ‘Oké, nu is het tijd. Ik boek een vlucht.’ Maar hij zei: ‘Nee, ik boek voor je.’"

Comeback van het Nederlands-Marokkaanse zwaargewicht?

De video’s die Hari op Instagram plaatste, waarop te zien was dat hij met Passenier aan het trainen was, leidde tot speculaties dat de kickbokser, al dan niet in een lagere gewichtsklasse, een comeback gaat maken.

“Ik kan daar weinig over zeggen, de enige die dat weet, is Badr zelf. Ik ben slechts de trainer,” vertelt Passenier. “Mijn taak is om ervoor te zorgen dat, áls iemand gaat vechten, diegene er zo goed mogelijk voor staat.”

Dit is de veelbesproken Badr Hari: kickboksheld viel hard na leven vol controverse, celstraf en verbroken relatie Badr Hari is een man met vele gezichten: die van succesvol kickbokskampioen, die van gevallen ster én die met een duistere kant. De inmiddels veertig jaar oude Amsterdammer heeft al een bewogen leven geleden, maar is nog altijd niet officieel met pensioen. Al waren de afgelopen jaren meer negatief dan positief. Dit is Badr Hari, de spectaculaire kickbokser die na zijn overstap naar Glory steeds verder afgleed.

“We dollen altijd een beetje met elkaar,” vervolgt hij. “Ik vroeg aan hem: ‘Kun je het nog?’ Waarop hij zei: ‘Ik ga mijn handschoenen halen.’ Toen zei ik: ‘Dat komt mooi uit, want ik heb mijn pads bij me.’ Zo hebben we een beetje met elkaar getraind. Maar dat doen we ook wel eens in Nederland als we hier allebei zijn. Dat is gewoon leuk om te doen.”

Dit is de inspirerende zus van topkickbokser Rico Verhoeven: 'Door lastige jeugd is mijn leven mijn leerschool geweest' Rico Verhoeven, de regerend kampioen in het zwaargewicht bij kickboksbond Glory, is een druk baasje. Ook buiten de ring onderneemt de Brabander van alles. Dat zit in de familie. Zus Nadia Tsouli (41) blijkt ook wel van aanpakken te weten. Haar bedrijf heeft een grote overlap met het beroep van haar befaamde broertje.

‘Eerst zorgen dat je hoofd leeg is’

Op de vraag of de trainer met de kickbokser concreet heeft gesproken over een terugkeer in de ring, is hij duidelijk: “Hij heeft het druk met zijn zaken. Ik heb een weekje meegelopen en alle vergaderingen en dergelijke bijgewoond. Toen zei ik tegen hem: ‘Voordat je het over een eventuele wedstrijd hebt, ga eerst zorgen dat alles hier op peil is en dat je hoofd leeg is, zodat je je kan voorbereiden.’ Hij kan natuurlijk nooit zomaar even een wedstrijd doen. Dan moet hij echt honderd procent voorbereid zijn.”

Glory maakt totale fight card voor evenement in Miami bekend: gepensioneerde tegen bouwvakker Kicksportbond Glory komt op 1 mei 2025 met een uniek evenement in Miami. In de Amerikaanse staat Florida is het hoofdgevecht Chico Kwasi tegen Tyjani Beztati. Zaterdag is de gehele fight card geopenbaard.

Of de trainer zelf denkt dat zijn pupil zal terugkeren in de ring? “Ik word niet betaalt om te denken, dat is niet mijn specialiteit,” zegt hij stellig. Wel is de trainer ervan overtuigd dat Hari met zijn veertig jaar nog steeds zijn oude niveau kan aantikken: “Hij kan zijn oude niveau halen, maar daar ligt het niet aan. Je moet ook gewoon geluk hebben. Hij sloeg Rico Verhoeven ook twee keer neer, maar scheurde daarna zijn enkelbanden af.”