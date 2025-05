Lezende Badr Hari geniet van vakantie met kinderen: 'Mijn favoriete activiteit'

Badr Hari lijkt momenteel te genieten van een vakantie, samen met in elk geval twee van zijn dochters. Dat blijkt uit foto's die hij op Instagram heeft gedeeld. Die familietijd lijkt niet vanzelfsprekend, zo liet hij doorschemeren in een interview na zijn vrijlating in februari.

Badr Hari werd afgelopen februari gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn ex-partner Daphne Romani. Misdaadjournalisten Yelle Tieleman en Chiel Timmermans van het AD meldden destijds dat bronnen hadden gemeld dat het tijdens een overdacht van de kinderen zou zijn geëscaleerd tussen de twee.

Omgangsregeling

De kickbokser zou zijn kinderen terug hebben gebracht naar Romani, toen het in de deuropening escaleerde en Hari een klap in het gezicht verkocht aan Romani. Niet veel later werd Hari gearresteerd. Bij zijn vrijlating stond hij een aantal media te woord.

Daarbij liet hij doorschemeren problemen te ervaren met de omgangsregeling. "Waar ik de afgelopen twee jaar doorheen moet gaan, dat gun ik geen enkele vader," zei hij nadat hij aangaf spijt te hebben van zijn daden. Toen een verslaggever hem vroeg waar hij naartoe ging, antwoordde hij "naar mijn kinderen, hopelijk", waarna hij aangaf hen "enorm" gemist te hebben.

Vakantie

Wat Hari precies met deze uitspraken bedoelde, is onduidelijk, al heeft het er alle schijn van dat Hari en Romani niet op een lijn zitten wat betreft de omgangsregeling. Zijn vrijlating was niet zonder voorwaarden. De kickbokser kreeg een straatverbod en meldplicht opgelegd.

Hoe het contact tussen Hari en Romani er op dit moment uitziet, is onduidelijk. Wel lijkt het zwaargewicht te genieten van een vakantie in de zon, samen met twee van zijn dochters. Dat blijkt uit foto's die hij op Instagram heeft gedeeld: één waarop hij met zijn dochters te zien is, waarbij hij hun gezichten heeft afgeschermd met een hartje, en een andere waarop hij geniet van zijn "favoriete activiteit" lezen, met op de achtergrond een zonnig terras.

Kinderen Hari en Romani

De kickbokser en zijn ex-partner hebben samen in totaal vijf kinderen; vier dochters en een zoon. Dochter Amber-May is de oudste en werd in 2012 geboren. Vier jaar later zag dochter Houda het levenslicht en drie jaar later kwam dochter Aïcha ter wereld. In 2021 kregen ze een tweeling: dochter Nora en zoon Ayden.

De kickbokser schermt de gezichten van zijn kinderen af wanneer hij foto's van hen op Instagram plaatst. Toch is het niet volledig onbekend hoe de kinderen eruitzien. In 2019 waren zijn drie oudste dochters te zien in een Videoland-documentaire over het zwaargewicht, in aanloop naar zijn tweede titelgevecht met Rico Verhoeven. Ook Romani plaatst af en toe foto's van de kinderen op Instagram, waarop hun gezichten wél zichtbaar zijn.