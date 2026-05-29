De terugkeer van Marten de Roon doet veel stof opwaaien in Nederland. De ervaren middenvelder wordt als een Messias teruggehaald, alsof hij nu Oranje naar de wereldtitel gaat leiden. Een immense druk op de schouders van de capitano van Atalanta - al zal hij dat zelf niet zo zien. De Roon weet waarvoor hij komt en zijn oproep is ook meer dan logisch. Breder getrokken is zijn terugkeer een groot statement richting de nieuwe generatie van Oranje.

De plannen van Ronald Koeman een jaar geleden leken allemaal zo mooi: talenten uitnodigen voor het Nederlands elftal. Iedere interlandperiode één of twee, zodat hij uiteindelijk twee man kon uitnodigen voor het WK. Als het ware een klein kijkje in de keuken. Eindelijk leek de bondscoach door te selecteren, maar puntje bij paaltje blijft er niks van over. Van alle 'stagespelers' is er geen één uitgenodigd. De nieuwe generatie mag zich achter de oren krabben.

Geen risico's mogelijk voor Koeman

Niet geheel toevallig komen deze stagespelers allemaal uit de Eredivisie, waarmee de conclusie gesteld kan worden dat het niveau van de talenten uit Nederland ondermaats is. Hoe graag Koeman ook zou willen doorselecteren, hij kan het niet. Hij zit niet in de luxepositie dat risico te nemen.

Niet alleen door tal van blessures in zijn selectie, maar ook vanwege het gapende gat tussen jonge talenten en de huidige (en vorige) lichting van Oranje. Koeman heeft een stuk over 13 wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het EK, maar daarvan zijn er ook een boel een teruggreep op oude bekenden zoals Marten de Roon.

Marten de Roon

De Roon is als achtervang voor de defensieve middenvelders, waarvan eigenlijk alleen Frenkie de Jong als vergelijking gezien kan worden. De rest heeft een totaal andere speelstijl. Wil Koeman een betere tegenstander op een bepaalde manier in de weg zitten, zal De Roon spelen.

De Roon kent dat spel, Koeman weet wat hij aan De Roon heeft. Het risico dat die verstandhouding er niet is tussen bondscoach en bijvoorbeeld Kees Smit, ligt op de loer. Daarbij was het Smit die in een oefeninterland al de grootste moeite had op die plek. Het wil maar gezegd worden: de 'aanstormende talenten' maken het Koeman ook maar moeilijk om hen te selecteren. Geen van allen hebben een grote indruk achtergelaten bij hun wedstrijden.

Nieuwe generatie

Dat is ook geen grote schande. Vier jaar geleden werkte Louis van Gaal met een grote groep spelers die nog in de Eredivisie speelden. De grote jongens nu zijn zich pas écht gaan onderscheiden toen ze naar grote Europese competities gingen. Daarom durft Koeman het risico wél aan met debutant Cryscencio Summerville. Hij speelt in de Premier League en kent de intensiteit van de wereldtop.

Signaal van Koeman

Met de komst van De Roon maakt Koeman een duidelijk statement naar de nieuwe generatie van Oranje: keihard door blijven werken, want jullie zijn er nog lang niet. Het niveau van Oranje is opgeschaald, de spelers spelen in de absolute top of het nou in de basis of vanaf de bank is.

Maar dat is nog altijd beter dan een bepalende speler in de Eredivisie zijn, en zelfs dat waren de stagespelers van het afgelopen jaar nog niet eens. Oranje is geen speeltuin meer, al helemaal niet op het WK. Daar draait het om presteren en ervaring. Stabiliteit en kunde. Zekerheid, zoals we gewend zijn van Koeman.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover