Het is vandaag verkiezingsdag in Nederland en dus mag iedereen met een Nederlands paspoort zijn of haar stem uitbrengen voor de nieuwe zetelverdeling in de Tweede Kamer. Vanaf 18 jaar heb je als staatsburger van ons land stemrecht. Maar hoe zit het met Nederlanders die in het buitenland wonen? Mogen bijvoorbeeld topsporters als Max Verstappen, Memphis Depay en Frenkie de Jong ook hun stem uitbrengen? En hoe werkt dat? Check hieronder de regels.

In principe werkt het zo dat alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen, ongeacht waar ze wonen. Dus ook Formule 1-coureur Max Verstappen, die in Monaco woont, zou in theorie zijn stem mogen uitbrengen voor zijn partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025. Maar ook de in Brazilië woonachtige topvoetballer Memphis Depay heeft datzelfde recht, zelfs als je dus buiten Europa woont. Zij hoeven niet eens terug naar Nederland om hun stem uit te brengen.

Stemmen in het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen en ook daar ingeschreven staan, mogen in dat land hun stem uitbrengen en die tellen ook mee voor de uitslag in Nederland. De meeste darters die vandaag in Engeland moeten zijn voor Players Championship 33 zullen, voor ze het vliegtuig in stappen, hun stem in hun gemeente moeten doen. Voor hen is er bijvoorbeeld niet een speciaal stemhokje in Engeland. Danny Noppert slaat het vloertoernooi bij de PDC woensdag over, maar is donderdag wel in Engeland om te gooien tijdens PC34 en zou dus nog zijn stem kunnen uitbrengen voor hij in het vliegtuig stapt.

Registreren in Den Haag

Wil een topsporter of ieder andere Nederlander in het buitenland stemmen, dan dient diegene zich te registreren. Je bent dan fictief geregistreerd in de gemeente Den Haag. Vervolgens kan je op twee manieren stemmen: via de post of via een volmacht. Bij dat laatste geef je dan iemand anders, die in Nederland woont, toestemming om jouw stem uit te brengen. Dit kan bijvoorbeeld een vader, moeder, broer, zus of zelfs een vriend zijn. Dit hoeft geen familie te zijn. Stem je per post, dan krijg je een envelop met alle documenten.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief stemmen. Daarvoor ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar het briefstembureau in Den Haag worden gestuurd. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de verkiezingsdag om 15.00 uur lokale tijd bij het briefstembureau in Den Haag zijn. Ook kunnen de briefstempapieren worden gestuurd naar of afgegeven bij een Nederlandse ambassade. De ambassade stuurt deze vervolgens door naar het briefstembureau in Den Haag.

Tijd verstreken

Registreren had voor half september gebeurd moeten zijn. Het kost dus wat tijd en moeite om in het buitenland te stemmen voor de Nederlandse Tweede Kamer, maar het kán dus wel. Overigens moet er wel een geldig (kopie) van een identiteitsbewijs getoond kunnen worden, dus het is te hopen dat Memphis inmiddels zijn paspoort heeft gevonden of een nieuwe heeft.