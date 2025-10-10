Memphis Depay kende donderdagavond eindelijk weer een zorgeloze avond in Oranje. De aanvaller scoorde als invaller tegen Malta (0-4) en kon na afloop voor het eerst zelf lachen om het gedoe rond zijn verdwenen paspoort.

Het was niet de eerste keer dat Memphis zijn paspoort kwijt was in zijn tijd als profvoetballer, maar dit keer liep het minder soepel dan anders. In het verleden vergat hij het document weleens, maar toen was het snel opgelost. Nu lag dat anders. "Ik was hem niet vergeten, hij is gewoon weg", zei hij donderdagavond na de 0-4-zege op Malta tegenover SBS. "Ik denk echt dat mijn paspoort gestolen is."

'Niet in mijn Gucci-tas'

Bondscoach Ronald Koeman had de afgelopen dagen al uitgelegd wat er was gebeurd, maar na de wedstrijd kwam Memphis zelf met zijn verhaal. "Ik kon mijn paspoort niet vinden, ik heb echt overal gekeken", vertelde hij. "Hij lag niet bij mij thuis, niet op de club."

Met een brede glimlach voegde hij daaraan toe: "Nee, hij zat ook niet in een van mijn Gucci- of Louis Vuitton-tassen." Daarna werd hij weer even serieus: "Mijn paspoort was echt weg. Ik ga ervan uit dat-ie gestolen is, want ik ben zuinig op mijn spullen."

Van paspoortstress naar scoren als invaller

De speler van Corinthians ontdekte het paspoortdrama toen hij vanuit Brazilië naar Nederland wilde vliegen. Zonder document besloot hij toch naar de luchthaven te gaan, in de hoop dat hij mee kon met zijn vlucht. "Van KLM mocht ik mee, alleen de Braziliaanse politie liet me niet gaan", legde hij uit. Uiteindelijk kon hij een dag later vertrekken met een nooddocument, maar daardoor miste hij de eerste twee trainingen van Oranje.

Eenmaal bij Oranje liet Memphis zien dat hij zich niet gek laat maken. Tegen Malta viel hij in en kopte in de slotfase fraai raak. "Ik heb goed naar Robin van Persie gekeken, die kopte ze ook weleens zo in", zei hij met een knipoog. "Wel lekker om weer te scoren. Het was een vervelende week, maar met een prima afsluiting."

Memphis richt blik op Finland

Ondanks de vermoeiende week voelde Memphis zich na de wedstrijd opgelucht. "Opladen voor het Nederlands elftal is niet zo moeilijk", zei hij nuchter. "Zodra ik dat shirt aantrek, gaat de knop om."

Zondag wacht voor Oranje de volgende WK-kwalificatiewedstrijd, uit tegen Finland. Daarin begint Memphis normaal gesproken weer in de punt van de aanval. Na een hectische week vol paspoortgedoe kan de aanvaller zich dan eindelijk volledig richten op wat hij het liefst doet: scoren voor Oranje.

