De jongste Wennemarsen bouwen aan hun toekomst: Joep op de schaatsbaan, zoals zijn vader Erben. De andere zoon Niels (20) zoekt het hogerop. Letterlijk: hij organiseerde zondag het eerste WK buffeltorenlopen in de omgeving van zijn woonplaats Dalfsen. Wie het snelste de uitkijktoren op kon lopen, werd gekroond tot de allereerste 'wereldkampioen'.

Niels Wennemars vertelt aan De Stentor over de gok die hij nam door het evenement te organiseren. "We noemen het een buffeltoren. Hier zo snel mogelijk traplopen is begonnen bij IJsclub de Stokvisdennen, waar mijn familie en ik vaak komen. Ik heb daar altijd veel lol mee gehad. Ik maak de laatste tijd veel filmpjes voor sociale media en vond het ook wel leuk om deze uitdaging te filmen.”

Wereldkampioen Niels

Zelf liep hij de negentig treden van de twintig meter hoge uitkijktoren in 13 seconden. Dat is nog steeds het record. Wennemars junior houdt wel van competitie en uitdaging, dingen die hij van huis uit meekreeg van zijn bloedfanatieke vader Erben en broer Joep. Zij zijn inmiddels allebei wereldkampioen schaatsen, Niels volgt nu ook als wereldkampioen buffeltorenlopen. Tientallen deelnemers doen een poging Niels z'n record uit de boeken te lopen. Zonder succes: Niels is en blijft de wereldkampioen.

'Dit is toch prachtig?'

Vader Erben, die was ingeschakeld om de tijd bij te houden, genoot er zichtbaar van. "Dit is toch prachtig? Het is mooi om op dit soort bouwwerken in de natuur te sporten. Dat vind ik veel mooier dan in de sportschool trainen.” Een tweede editie komt er sowieso, maar Niels kijkt ook naar andere locaties. "Misschien niet bij deze toren, maar ergens anders zoals op een heuvel. Ik vind het altijd wel leuk om ergens omhoog te rennen."

'Ik heb een gok genomen'

Voor Niels is het een onderdeel van zijn zoektocht naar zichzelf. "Ik vind het leuk om filmpjes te maken. Dat doe ik allemaal zelf, van het bedenken tot het editen. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Ik ben gestopt met de opleiding om gymdocent te worden. Net als veel andere jongeren worstel ik nog een beetje met wat ik wil in het leven. Ik hoop van sociale media helemaal mijn werk te maken. Ik wil mensen aan het lachen maken en de reacties zijn nu goed. Ik heb een gok genomen, maar wil het proberen."