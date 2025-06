Niels Wennemars, de zoon van ex-topschaatser Erben, heeft 'ontzettend genoten' van een sportief tripje naar de Verenigde Staten. Hij keek zijn ogen uit en legde alles vast op beeld. "Bizar mooi."

"Ik mocht mee naar het WK Hyrox in Chicago als supporter, en ik had genoeg mensen om aan te moedigen daar", begint Niels zijn video. Hij ging met alle Nederlandse deelnemers op pad, waaronder zijn vader. Erben kwam uit in de catgorie 45-49 jaar.

Grote rivalen oud-topschaatsster Ireen Wüst laten van zich horen na bijzonder nieuws Ex-topschaatsster Ireen Wüst maakte donderdag prachtig nieuws bekend via Instagram. Samen met haar partner Letitia de Jong is ze moeder geworden van een dochter: Pip. Haar grote rivalen lieten al snel van zich horen.

De eerste ochtend na zijn aankomst begon Niels met een rondje hardlopen door de stad, samen met iedereen die Nederland mocht vertegenwoordigen op het WK. "Chicago was echt bizar mooi. En zo ongelooflijk schoon", zegt hij duidelijk onder de indruk.

"Daarna was het tijd voor dé openingsceremonie van het WK. Eindelijk mocht mijn vader een keer de Nederlandse vlag dragen voor zijn eigen land." De 49-jarige Wennemars heeft al vaak zijn land vertegenwoordigd op het ijs. Zo ging hij naar de Olympische Winterspelen van 2006 in Turijn. Daar won hij twee bronzen medailles.

Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) kondigt afscheid aan: 'Ik heb niet het gevoel dat ik er goed in ben' Jake Paul verraste zijn volgers deze week met opvallend nieuws. De verloofde van Jutta Leerdam vertelde te stoppen met een groot project van hem, om zich meer te kunnen richten op andere dingen. Zoals boksen.

Inspirerend

Er werd op de WK Hyrox in Chicago afgetrapt met de 15 snelste mannen ter wereld: de Elite 15. Daar hoort ook de Nederlandse Hidde Weersma bij. "Kijk dan wat een machines", is het commentaar van Niels als de atleten voorbij rennen. "Op dit moment ben ik zo geïnspireerd. Die gasten waren zo ongelooflijk fit."

Het evenement maakte veel impact op de jongste zoon van oud-schaatskampioen Erben. "Van de sfeer in het stadion kreeg ik echt kippenvel", zegt hij. De ontknoping was dan ook erg spannend. Tim Wenisch pakte uiteindelijk de wereldtitel.

Studio Sport-icoon veegt vloer aan met oude bekende: 'Ik begin te kotsen als ik zijn naam uitspreek' Mart Smeets was jarenlang hét gezicht van Studio Sport. Tijdens de Tour de France nam hij de Nederlandse sportliefhebber elk jaar drie weken lang mee door Frankrijk. Het inmiddels 78-jarige icoon stuitte in die tijd nog weleens op mensen waar hij helemaal níets mee had.

Niels belooft nog meer beelden van het evenement te laten zien, zoals de race van zijn vader en de afterparty. Zijn volgers kunnen dan ook geen genoeg krijgen van de content. "Heerlijk", klinkt het in de reacties. "Tof gemaakt." "Zoals altijd weer een goud filmpje."