Ex-topschaatsster Ireen Wüst maakte donderdag prachtig nieuws bekend via Instagram. Samen met haar partner Letitia de Jong is ze moeder geworden van een dochter: Pip. Haar grote rivalen lieten al snel van zich horen.

Wüst heeft een glasrijke schaatscarrière achter de rug, maar die valt in het niets bij de geboorte van haar dochter. "Hoe mooi zou het zijn als je je eigen kinderen mag hebben? Dat zou voor mij meer wegen dan die gouden plakken", vertelde Wüst ooit over haar kinderwens. Die is nu dus in vervulling gegaan.

"We zijn helemaal in de wolken", schrijft het stel dan ook bij de eerste foto van Pip. Wüst en De Jong maakten in begin 2025 bekend in verwachting te zijn van een kindje.

Grote rivalen

Ook haar grote rivalen zijn dolenthousiast na het horen van het grote nieuws. Zo feliciteren de Tsjechische Martina Sáblíková, Amerikaanse Brittany Bowe en Italiaanse Francesca Lollobrigida haar. Zijn namen het op de Olympische Winterspelen en WK's regelmatig op tegen Wüst op de 1000, 1500 en 3000 meter.

Vaak ging de Nederlandse er met een medaille vandoor. Ze won zes olympische titel, verdeeld over vier Winterspelen. Daarnaast pakte ze nog vijf zilveren en twee bronzen medailles, wat haar de succesvolste schaatser (man of vrouw) ooit maakte op de Olympische Spelen. En dan hebben we de talloze wereld- en Europese titels nog niet eens bij elkaar opgeteld.

Schaatsster Lollobrigida is zelf ook al moeder van een zoon: Tommaso. Hij werd in mei 2023 geboren en kort daarna besloot de Italiaanse haar topsportcarrière weer op te pakken. Dat deed ze met succes. . Afgelopen seizoen bekroonde ze namelijk met een wereldtitel. Ze pakte het goud op de 5000 meter tijdens het WK afstanden in Hamar en werd de eerste Italiaanse wereldkampioene ooit. Nu is het tijd voor haar grote doel: de Winterspelen van 2026 in Milaan.

Sáblíková en Bowe hebben allebei een relatie met een andere schaatsster. Sáblíková is samen met Nikola Zdráhalová. Bowe vormt een koppel met Hilary Knight.