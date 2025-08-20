Waar de familie Kluivert met vader Patrick en zoons Justin, Ruben en Shane bekendstaan om hun voetbalkwaliteiten, verrast oudste zoon Quincy met een opmerkelijke keuze. Hij stapt de boksring in en vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl een bijzondere idool te hebben.

Quincy speelde een tijdje in de jeugdopleiding van Vitesse, maar is inmiddels actief bij amateurclub AVV Zeeburgia en houdt zich voornamelijk bezig met zijn DJ-carrière. Zijn jongere broertjes Justin (Bournemouth) en Ruben (Olympique Lyon) zijn net als zijn vader profvoetballer. Halfbroertje Shane speelt op dit moment in de jeugd van FC Barcelona.

Genoeg gesprekken

Na een glansrijke voetbalcarrière is vader Patrick Kluivert nu bondscoach van Indonesië. Zijn drie jongste zoons spelen elk in een andere competitie en wonen daardoor in verschillende landen, maar dat vormt volgens Quincy geen belemmering voor hun onderlinge band. "Het contact is er altijd. We bellen en chatten regelmatig, dus we hebben genoeg gesprekken met elkaar," lacht hij in gesprek met deze site.

Waar zijn broertjes vooral opkijken naar hun vader als idool en ter inspiratie oude video's van hem als voetballer hebben teruggekeken, kijkt Quincy juist op naar heel andere sportlegendes. "Floyd Mayweather en Mike Tyson hebben echt alles in één. Het zijn twee bijzondere mensen tegen wie ik opkijk," vertelt hij. In aanloop naar het bokstoernooi hoopt hij dan ook "energie, kracht en visie" uit deze legendes te halen.

Linkerhoek

Waar vader Patrick bekendstond om zijn scorend vermogen en verfijnde techniek, beschikt Quincy over een heel andere kracht: "Mijn linkerhoek is vervelend, daar wil je echt niet tegenaan lopen." Toch blijft hij nog geheimzinnig over wat het publiek precies van hem kan verwachten in de ring. "Ik kan nog niet alles op tafel gooien. Het moet wel een verrassing blijven."

'Dan gebeuren de gekste dingen'

Dat het er in de vechtsportwereld anders aan toegaat dan in de voetbalwereld, werd de oudste zoon van de familie Kluivert al snel duidelijk. Tijdens de persconferentie kreeg hij een soort vuurdoop, toen het fysiek uit de hand liep tussen twee andere deelnemers. Dat tafereel speelde zich pal voor Quincy's neus af, maar echt onder de indruk was hij niet: "Het is mooi. Je ziet hoe gebrand iedereen is. Dan gebeuren er de gekste dingen."