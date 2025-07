Olympisch topjudoka Roy Meyer neemt definitief afscheid van de sport die "zijn leven heeft gered". Meyer stopt echter niet met vechtsport. In oktober zal hij het bij Boxing Influencers opnemen tegen Melvin Manhoef.

Voor vechtsportfans komt het wellicht niet aan als een verrassing. De topjudoka was de afgelopen maanden, behalve met zijn zoons, nauwelijks nog met judo bezig. Zo was te zien in de video's die hij op Instagram deelde. Meyer deed afgelopen december mee aan Boxing Influencers. Zijn deelname was succesvol: hij sloeg Nick Nack Pattiwhack met een knock-out, waarmee hij een ICB-titel won.

'Boksvirus'

Zijn tegenstander was echter een stuk minder voorbereid dan Meyer zelf, omdat hij last minute inviel voor Keith Burke; een Ierse tattoo-artiest die in eerste instantie tegen de judoka zou vechten, maar zich terugtrok. Sinds zijn deelname heeft Meyer het boksen echter niet losgelaten. In oktober komt hij opnieuw in actie bij het influencer-evenement. Daar neemt hij het op tegen legende Melvin Manhoef. "Ik heb echt het boksvirus te pakken," vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Jeugddetentie

Ondanks zijn nieuwe liefde voor boksen, was het geen gemakkelijke keuze voor Meyer om te stoppen met judo. "Ik ben bijzonder trots op wat ik heb mogen bereiken. Van een jeugdgevangenis naar de wereldtop van het judo, dan heb ik het niet slecht gedaan. De sport heeft mijn leven gered, uit een dal getrokken", blikt hij openhartig terug. De olympisch judoka maakt er geen geheim van een zeer moeilijke jeugd te hebben gehad. Als kind groeide hij op met huiselijk geweld, waardoor hij al op jonge leeftijd in de jeugddetentie belandde.

Daardoor moest hij stoppen met de sport, maar tegen het einde van zijn detentie pakte hij dat weer op, en met succes. Meyer schopte het tot de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 en tot meerdere bronzen plakken op EK's en WK's. Ook behaalde hij een gouden medaille op een Grand Slam-toernooi. Een olympisch medaille ontbreekt echter op zijn indrukwekkende palmares. Al ziet hij dat niet als een groot gemis: "Het is echt goed zo."