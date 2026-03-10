Het is een moment dat waarschijnlijk voor altijd aan Joep Wennemars zal kleven: de fatale kruising op de olympische 1000 meter die hem een zeker lijkende medaille kostte. Na dat sportieve drama had hij veel contact met zijn vader Erben en, zo blijkt nu, sloot hij een deal met hem.

Daarvoor moeten we terug naar ruim drie weken geleden. Op de Olympische Winterspelen reed Wennemars een uitstekende 1000 meter. Op de laatste kruising ging het helemaal mis: tegenstander Lian Ziwen hinderde de wereldkampioen 1000 meter en verknalde daarmee zijn race. Een half uur later mocht hij zijn rit overdoen, maar kwam hij niet tot een nieuwe snelle tijd. Weg droom, weg medaille.

Wennemars zat helemaal stuk na het drama in Milaan, zo bleek eens te meer toen hij dinsdagavond te gast was in de talkshow Eva. Hij bevestigde zelfs dat hij speelde met de gedachten om naar huis te gaan. Niet veel later sloot hij een deal met zijn vader, met wie hij tijdens de Spelen veel contact had.

Deal met vader Erben

Joep vertelde aan Eva Jinek hoe die deal voor de 1500 meter met zijn vader Erben precies werkte. "We maakten een deal: er alles aan doen om een zo'n goed mogelijke rit te rijden. Niet bezig met winnen of wat dan ook, gewoon die goede rit schaatsen. Daar heb ik me geprobeerd op te focussen. Dat is ook gelukt."

Wennemars werd achter Zhongyan Ning, Jordan Stolz en Kjeld Nuis nipt vierde, maar direct nadat Wennemars over de finish kwam ontplofte vader Erben van vreugde. Volgens Joep had dat te maken met die afspraak. Als de beelden van een dolenthousiaste Erben tot hilariteit van de studio opnieuw worden vertoond, wil Joep er nog even iets over kwijt.

"Ik koester deze beelden hoor jongens", zo stelt hij. "Dit maakt mij trots. het feit dat ik hem trots kan maken, maakt mij trots. Dit komt voort uit onze relatie en de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt. Ongeacht het resultaat ben ik daar in geslaagd. Ik ben blij dat hij dat durft te laten zien."

Wennemars senior ging op de perstribune helemaal uit zijn dak, maar dat zorgde ook voor een slachtoffer. Iemand die vlak bij hem zat zag zijn bril sneuvelen toen Wennemars hem iets te vrolijk omhelsde. Dat zorgde voor de nodige hilariteit bij onder meer Ellen Hoog en Naomi van As.