Het schaatsseizoen is voorbij en dus kan Joep Wennemars in alle rust zijn tegenslagen op de Olympische Spelen gaan verwerken. In de talkshow Eva wordt hij weer eens gevraagd naar de dramatische kruising met Lian Ziwen op de 1000 meter. Zijn reactie vindt presentatrice Eva Jinek opmerkelijk.

Wennemars verliet de Winterspelen in Milaan zonder eremetaal en daar baalt hij nog steeds van. Tijdens zijn race op de 1000 meter lag hij op koers voor een medaille, maar op de kruising werd hij gehinderd door zijn Chinese tegenstander Ziwen.

'Ik laat hem gewoon heel'

"Als je die gast nog eens tegenkomt, wat gebeurt er dan met hem?", vraagt Jinek zich af. "Nee, ik laat hem gewoon heel", stelt Wennemars gerust. Toch is de presentatrice niet helemaal overtuigd. "Dit klinkt al zo dreigend", zegt ze met een lach. "Ik laat hem heel..."

Wennemars benadrukt vervolgens dat hij het Ziwen niet kwalijk neemt. "Volgens mij zaten er geen kwade bedoelingen bij", aldus de schaatser van Team Essent. "Hij is samen met Jan Bos (de Nederlandse trainer van Ziwen, red.) na de wedstrijd nog half huilend naar mij toegekomen om te zeggen dat het hem spijt. Wat ik daaruit opmaak, is dat hij dat wel echt meende."

Herkansing

Vervolgens wijst hij naar de omstandigheden voor zijn herkansing. Omdat Ziwen hem had gehinderd mocht Wennemars na de laatste rit nog een poging doen om een betere tijd neer te zetten. Door de vermoeidheid lukte dat echter niet. "Ik vind het natuurlijk jammer dat ik zo weinig tijd heb gekregen van de organisatie. Maar goed, dat is wat het is. En ik laat hem gewoon heel", benadrukt hij nogmaals.

1500 meter

Wennemars kwam ook nog in actie op de 500 en 1500 meter in Milaan, maar kwam daar ook niet tot een podiumplek. Op de 1500 meter zat hij dichtbij met een uitstekende rit, maar bleef hij steken op de vierde plaats. Toch kan hij daar met voldoening op terugkijken. Dat had ook te maken met zijn trotse vader Erben op de tribune. "Ongeacht het resultaat ben ik daar in geslaagd. Ik ben blij dat hij dat durft te laten zien."